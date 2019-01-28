羅志祥山寨「胃瓔珞」 搶輸楊謹華氣到「假髮走山」

羅志祥扮山寨「胃瓔珞」，搶輸楊謹華氣到「假髮走山」。（八大）

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楊謹華、謝佳見上《娛樂百分百》除夕特別節目。（八大）

八大綜合台《娛樂百分百》今年除夕夜推出特別節目「金豬報喜9福氣」，主持群羅志祥、愷樂、邱宇辰及風田，變身成胖子版《延禧攻略》。其中扮演「胃瓔珞」的羅志祥，與來賓楊謹華PK搶答時，以不到一秒的些微之差認輸，情緒激動的他，連頭上的假髮都頂不住瞬間移位，還直接在鏡頭前重戴網襪頭套，完全為了遊戲雪恥不顧形象。

《娛樂百分百》這次企劃的除夕節目吹起延禧風，來賓之一的台客天團「玖壹壹」，入境隨俗也換上胖子裝，和羅志祥一邊RAP邊演唱招牌歌曲。將於農曆年後上檔的八大新戲《我是顧家男》，主要演員楊謹華、謝佳見提前在節目中暖身宣傳，同組的兩人為爭取成績，一度超贏敵隊，楊謹華更讓對方隊長羅志祥玩到崩潰。

在遊戲PK過程被指派上場的「左左右右」，因為要踩健康步道得先脫掉鞋子，擔任第一棒的右右，忍不住大喊：「我的腳很臭耶！」羅志祥不相信，直接拿起來試聞，隨即立刻暈倒在地板上。很會製造「笑」果的他，沒想到被大家扶起來後，引來更大的一連串笑聲。

《延禧攻略》戲裡女生的頭髮造型，曾被網友KUSO形容像電話聽筒，沒想到羅志祥從地上爬起來，髮飾掉落垂在臉龐，猛一看以為是電話筒，他作勢打電話叫PIZZA外送，笑翻大家。

(中時 )

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