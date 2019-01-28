盧秀燕當天往返香港行銷台中 盼全心拚經濟

盧秀燕（後中）見證台中市農會總幹事林育葦與香港中華出入口商會會長林龍安簽署合作意向書。（台中市政府提供）

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台中市長盧秀燕28日單日往返香港，行銷台中優良農產品，邀請世界各地到台中投資。盧秀燕接受媒體訪問時說，市民給我的任務就是拚經濟，要走向世界，就必須要踏出家門，只要對台中經濟有利，她不排除到各地參訪；她更強調應放下政治，全心拚經濟，為人民謀福利，台中是一個最好的投資地方，歡迎大家來台中。

盧秀燕今日率領市府團隊出訪香港，參加「中華出入口商會」會長交接及會員大會，同時也見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署友好意向書。

盧秀燕接受媒體訪問時表示，就任以來，台中能見度大為提高，世界各地包括中國大陸、香港和很多城市都邀請訪問，才剛上任一個月，公務很多，但未來只要時間許可，只要能把台中市的產品拓展出去，對台中市經濟有幫助，身為市長，都不排除到各地去拜訪，並介紹台中，展現台中的善意。

媒體詢問台中是否會像台北市一樣，與上海市舉辦雙城論壇？盧秀燕表示不排除任何可能性，但還有其他構想，仍在討論中。盧秀燕並認為不只是要跟某個城市當好朋友，我們要跟很多城市做朋友，未來不只是一個雙城論壇，有可能是一個多城市論壇，只要台中的商品能夠進去，只要願意到台中來投資，我們都願意規劃，與大家交朋友。

盧秀燕說，今日來見證台中農會與中華出入口商會簽署友好合作協議，台中市農會與農民屬於負責生產的單位，商會則是貿易行銷，雙方互有需求，過去接觸較少，透過此次簽署意向書，將台中優良農產品介紹給買家，讓香港買家認識和採購台中產品。

對於媒體詢問盧市長對92共識的看法，盧秀燕指出，基本上，她覺得兩岸應該要和平，人民也渴望和平，我們必須要在和平中尋求經貿往來、穩定發展，她認為92共識是一個重要的和平基礎。

盧秀燕指出，市民選我擔任市長的原因之一，就是希望我拚經濟、拚經濟、再拚經濟，市民給我的任務就是拚經濟，香港商會他們也是在做同樣的事情，所以這次我為台中市民拚經濟，也在為香港拚經濟，香港商會為香港拚經濟，也同樣是在為台中拚經濟。

盧秀燕強調，放下政治，大家全心拚經濟，為人民謀福利，這才是這次參訪最重要的原因，東西要賣得出去，要走向世界，就必須要踏出家門，因此雖然市政繁忙，自己只能夠當天來返，但我還是實踐這樣的精神，要拚經濟，就要台中走出去，走向國際，走向世界。

(中時 )

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