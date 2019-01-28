盧秀燕當天往返香港行銷台中 盼全心拚經濟

2019年01月28日 22:10 中時 陳世宗

台中市長盧秀燕28日單日往返香港，行銷台中優良農產品，邀請世界各地到台中投資。盧秀燕接受媒體訪問時說，市民給我的任務就是拚經濟，要走向世界，就必須要踏出家門，只要對台中經濟有利，她不排除到各地參訪；她更強調應放下政治，全心拚經濟，為人民謀福利，台中是一個最好的投資地方，歡迎大家來台中。

盧秀燕今日率領市府團隊出訪香港，參加「中華出入口商會」會長交接及會員大會，同時也見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署友好意向書。

盧秀燕接受媒體訪問時表示，就任以來，台中能見度大為提高，世界各地包括中國大陸、香港和很多城市都邀請訪問，才剛上任一個月，公務很多，但未來只要時間許可，只要能把台中市的產品拓展出去，對台中市經濟有幫助，身為市長，都不排除到各地去拜訪，並介紹台中，展現台中的善意。

媒體詢問台中是否會像台北市一樣，與上海市舉辦雙城論壇？盧秀燕表示不排除任何可能性，但還有其他構想，仍在討論中。盧秀燕並認為不只是要跟某個城市當好朋友，我們要跟很多城市做朋友，未來不只是一個雙城論壇，有可能是一個多城市論壇，只要台中的商品能夠進去，只要願意到台中來投資，我們都願意規劃，與大家交朋友。

盧秀燕說，今日來見證台中農會與中華出入口商會簽署友好合作協議，台中市農會與農民屬於負責生產的單位，商會則是貿易行銷，雙方互有需求，過去接觸較少，透過此次簽署意向書，將台中優良農產品介紹給買家，讓香港買家認識和採購台中產品。

對於媒體詢問盧市長對92共識的看法，盧秀燕指出，基本上，她覺得兩岸應該要和平，人民也渴望和平，我們必須要在和平中尋求經貿往來、穩定發展，她認為92共識是一個重要的和平基礎。

盧秀燕指出，市民選我擔任市長的原因之一，就是希望我拚經濟、拚經濟、再拚經濟，市民給我的任務就是拚經濟，香港商會他們也是在做同樣的事情，所以這次我為台中市民拚經濟，也在為香港拚經濟，香港商會為香港拚經濟，也同樣是在為台中拚經濟。

盧秀燕強調，放下政治，大家全心拚經濟，為人民謀福利，這才是這次參訪最重要的原因，東西要賣得出去，要走向世界，就必須要踏出家門，因此雖然市政繁忙，自己只能夠當天來返，但我還是實踐這樣的精神，要拚經濟，就要台中走出去，走向國際，走向世界。

(中時 )