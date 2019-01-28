法國加入研發高超音速導彈行列 預計2021首測

法國航太公司亞利安集團以商業太空火箭發射名聞全球，同時也是武器製造商，專長是導彈研發。（圖／亞利安集團）

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中時電子報
法國國防部長佛羅倫斯．帕利宣布加入美俄中的高超音速武器競賽。（圖／美聯社）

法國國防部已決定參加美俄中等國正在加速進行的高超音速武器研發競賽，由知名的航太公司亞利安集團(ArianeGroup)承包研究項目，這項被命名為V-Max的高超音速滑翔載具將至少達到5馬赫以上的速度，計劃在2021年進行首次飛行測試。

據《國際航太》網站報導，法國國防部長佛羅倫斯．帕利(Florence Parly)日前表示，許多國家都正在研發或已配備高超音速武器，法國不能再等待觀望。因此決定簽訂一份關於研發高超音速滑翔器原型的合同，研發速度至少在5馬赫以上的高超音速滑翔器，計畫在2021年年底之前進行首次飛行測試。

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報導指出，高超音速滑翔器可攜帶核彈頭或常規彈頭，未來可能是目前被美俄中等國大量部署的彈道導彈的替代品，其優點是以極高速度進行攻擊，同時還具備機動能力，能逃避敵方防空系統的攔截。

法新社報導指出，高超音速武器主要的挑戰是在極高的速度下承受極高溫度，還能保持機動性，必須使用超強的結構、材料以及特殊的彈頭設計。

目前聯合國安理會常任理事國的5個國家中，已經有3個國家正在實施自己的高超音速武器計畫：美國、俄羅斯和中國。

法新社指出，法國的專案最初階段將著重在研究使用導彈或非制導彈體上，目前法國已經在該國核武庫的框架下研發高超音速動力裝置。同時升級ASMP中程導彈時加緊開發該導彈的高超音速版本——第四代ASN4G航空核導彈，未來將取代原來的型號。

法國國防和國家安全總秘書處(SGDSN)的意見稱，高超音速載體目前仍然很不完善，因此只有在數年之後才能將首批列裝服役。此外，新研發的高超音速武器的部份技術性能還有些侷限性，因為法國在高超音速技術和動力加熱現象方面的經驗相對較少。

(中時電子報)

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文章來源：ArianeGroup to lead French hypersonic glider project

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