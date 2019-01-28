《皓鑭傳》「不離CP」浪漫首吻！聶遠在線教吳謹言「吻戲攻略」

2019年01月28日 21:51 中時 林淑娟

聶遠、吳謹言在《皓鑭傳》「抱緊處理」。（愛奇藝台灣站）

聶遠教吻戲。（愛奇藝台灣站）

《皓鑭傳》第20集預告｜愛奇藝台灣站

在《延禧攻略》大受愛戴的「得體CP」吳謹言、許凱拆夥搶流量！由吳謹言主演的《皓鑭傳》於愛奇藝台灣站獨家熱播中，劇中與聶遠、茅子俊兩人霸道、暖心的曖昧三角戀已讓觀眾分別擁護「盈利CP」和「不離CP」兩大派別！而許凱主演的仙俠大劇《招搖》也在28日晚於愛奇藝台灣站首播，故事改編自同名小說，描述「高武力值」的女魔頭路招搖（白鹿飾）和「魔王之子」墨青（許凱飾）兩人相愛相殺的虐戀故事。

隨著《皓鑭傳》劇情發展，吳謹言、聶遠在劇中一下灑糖、一下虐戀，兩人更上演各種親親惹得觀眾心癢難耐，其中一場由李皓鑭主動吻呂不韋（聶遠飾）的戲，花絮中只見吳謹言將聶遠「抱緊處理」，而聶遠老師直接在線教學吻戲攻略：「要用整個身體和心來貼近。」直指：「其實這個（擁抱）比『親』還有力量！」

聶遠認為在呂不韋告白：「金錢雖好，權勢再美，只要我握住你的手，那些全沒那麼重要。」之後，李皓鑭應深受感動、覺得真的可以吻上去，聶遠更閉上眼睛陶醉地墊起腳尖，用自己的方式為「不離CP」示範浪漫首吻！而接連搭檔《延禧攻略》、《皓鑭傳》的聶遠也誇讚吳謹言進步很多：「不到1年的時間，我從她身上已經看到了很多的蛻變，做得滿好的！」

《皓鑭傳》開播至今話題不斷，播出10天已逼近500萬流量，聲勢驚人。女主角李皓鑭（吳謹言飾）一出場便經歷被丟下水、目睹母親被推入古井、初戀情人娶了妹妹等各種欺凌，為求真實戲劇效果的吳謹言，其實劇中被棍打、放蠍子的片段都是「來真的」，敬業態度讓許多觀眾大力讚美，吳謹言在專訪時也坦言：「（李皓鑭）這個角色活在我心裡了，我們倆很像，我就是這個人。」

「我很愛這個角色。」在《延禧攻略》飾演魏瓔珞而大紅的吳謹言，這次挑戰《皓鑭傳》的李皓鑭，兩個角色都在劇中開外掛打怪，吳謹言分析魏瓔珞更果斷，想要活下去的慾望比較強，相比兩個角色最大不同在「皓鑭她想要愛情，想要一個幸福的家庭就夠了。」然而她卻得不到，也因為一次次的失去和不斷的選擇才走到了最後的位置，吳謹言感嘆皓鑭活得很拚命、盡心盡力：「她的這一生讓每個女人都可以學習。」也坦言自己雖和李皓鑭很像，但很羨慕她擁有精彩的一生，同時也認為觀眾可以透過劇中的眾多角色，看到自己想要找的人生和方向。

(中時 )