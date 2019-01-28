國防部長：國軍編現比已達82.86％。

2019年01月28日 22:10 中時 呂昭隆

國防部長嚴德發今晚表示，107年底，國軍編現比已達82.86％，超越去年度81％的目標，顯見志願役人力呈穩定成長趨勢，我們朝明年底達到90％的目標繼續努力。

以下是嚴德發晚間與媒體餐會的談話重點：

前幾天，我在視導馬祖防務時，非常高興看到南竿守備大隊混砲連下士預財士林彥妤、無線電話務兵孫文玲上兵，除自己的編制專長外，也能操作105、155榴砲、240砲，一專多能的優異表現。我特別在年度招募工作檢討會時，舉這兩位案例來期許全軍志願役官兵不分職務，都能在至少4年的役期內，擁有2到3個專長，更勉勵國軍幹部，在質量並重原則下，招募所需人力，這就是我們募兵制的特點所在。

另外，為使人才能長留久用，鼓勵官兵留營，國防部推動多項配套措施，去年已呈報行政院爭取「士官督導長加給」、「空勤勤務加給調整」、「消防人員勤務加給」及「戰鬥部隊勤務加給調整」，並持續向行政院爭取，核發陸軍、海軍及憲兵特勤隊支領戰鬥部隊加給等措施，提升招募及留營誘因。

同時，在照顧官兵生活方面，推動「服裝供售站」設置，由官兵自行運用配發額度選購所需服裝，以取代傳統「定期、定項、定量」的撥補制度，提升服裝供補效率。

此外，改善官兵居住環境，積極執行國軍營區老舊營舍整建的「興安專案」，以「營舍外型標準化、室內空間模矩化」為新一代營舍藍圖，除增加官兵寢室空間外，並將系統化傢俱納入整建規劃，營造溫馨住用情境。其中湖口裝甲兵基地及新竹空軍基地等2案，將於今年完工。另外，戰鬥個裝8萬套也將在今年全部撥補完畢，提供官兵優質的生活環境與精良裝備，大幅強化官兵戰力，這些也是總統主動關心國軍官兵生活照顧的美意。

(中時 )