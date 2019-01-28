新北警強勢「斬手」 斷絕詐欺產業鏈

2019年01月28日 22:17 中時 葉書宏

內政部警政署自108年1月9日起至1月25日止，規畫執行為期17天「第3次全國同步查緝詐欺車手專案行動」。（葉書宏翻攝）

內政部警政署自108年1月9日起至1月25日止，規畫執行為期17天「第3次全國同步查緝詐欺車手專案行動」。（葉書宏翻攝）

為於農曆年前壓制詐欺集團騙行，保障人民財產安全，內政部警政署自108年1月9日起至1月25日止，規畫執行為期17天「第3次全國同步查緝詐欺車手專案行動」，代號「斬手專案」，為使全民有感，警方利用提款熱點查緝詐欺車手為基礎，擴大針對詐欺集團成員全面打擊，刨根溯源並澈底掃蕩，同時深入追查贓款流向，加強查扣不法所得，攔阻民眾遭詐款項，使人民安居樂業。

新北市政府警察局於專案期間全力掃蕩，計查獲詐欺車手、車手頭、收簿手、機房及地下匯兌業者等犯嫌共達263人，查扣不法所得達542萬5360元，另為守護民眾財產，新北警更加強與金融機構、超商聯繫，積極攔阻民眾遭詐款項，本次專案期間共成功攔阻民眾被害113件，攔阻金額達2686萬6,214元。

新北警針對轄內詐欺提款熱點，皆指派專人進行關聯式分析，迅速調閱影像辨識及掌握犯嫌身分，並提前盤點案件，與地檢署協調聯繫，蒐整犯罪事證報請檢察官指揮偵辦，於專案期間強力查緝，將詐欺犯嫌一網打盡。

專案期間，新北市刑大接獲線報，詐欺集團以臺北市萬華區某大樓為電信詐欺機房，透過話務系統商撥打電話至大陸地區，以假冒銀行行員、公安、檢察官等名義手法詐騙大陸地區被害人數十人牟利達數百萬。經警方積極蒐證後向臺北地方法院聲請搜索票獲准，遂聯合霹靂小組進行攻堅，當場查獲劉嫌等9人涉嫌電信詐欺集團案，並查扣電腦2組、WIFI分享器3組、手機（工作機）22支、門號SIM卡14張、平板（工作機）9臺、愷他命2包、播放器2台、存摺、金融卡等證物，全案依詐欺罪嫌移送地檢偵辦。

此外，新北市海山分局追查提款車手，於五股區持續埋伏跟監蒐證，查知集團成員林嫌駕駛自小客車，搭載車手頭朱嫌及收水張嫌於五股地區待命，由車手頭朱嫌依詐騙集團上游指示，派發人頭提款卡給網咖待命之吳嫌、蔡嫌2名車手，再由2車手隨機於五股、新莊地區提領，並將贓款交付收水張嫌。在海山分局鍥而不捨追查下，順利於五股地區一舉查獲逮捕林嫌等5人詐欺集團，並查扣不法所得及贓款共54萬3000元，訊後解送地檢署，其中4人經法院審理後均裁定羈押，有效遏止渠等再犯。

另新北市林口分局接獲報案，被害人遭詐騙集團以假冒公務機關手法詐騙，要求提領大量現金面交，林口警獲報後立即安排大量警力佈線於現場埋伏，俟面交車手林嫌出現後立即上前圍捕，並於現場查獲車手頭賴嫌及共犯徐嫌，另查扣不法所得及贓款共159萬元，成功將款項返還被害人，守護民眾鉅額財產。

新北市政府警察局表示，配合警政署於農曆年前執行專案，除針對詐欺集團車手查緝外，更擴大追查其他成員，打擊詐騙國人在台成員，斬斷詐欺產業鏈，並加強查扣不法所得，將被害款項返還被害人。新北警打詐行動沒有期限，將持續努力，全面淨化轄內治安，打造新北安全城市，讓市民能安心過好年。

(中時 )