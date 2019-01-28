侯怡君為除夕表演「練到吐」！一次4種舞蹈跨越古今

2019年01月28日 22:14 中時 林淑娟

侯怡君除夕舞蹈表演。（民視）

侯怡君除夕舞蹈表演。（民視）

侯怡君除夕舞蹈表演。（民視）

侯怡君除夕舞蹈表演。（民視）

侯怡君除夕舞蹈表演。（民視）

侯怡君在《民視第一發發發》除夕特別節目「經典歌舞大PK」，一次連跳4種舞蹈，從古裝到現代，尤其空中吊掛還要旋轉，讓侯怡君說練完整個肌肉都變大，衣服SIZE也跟著大了一號。

侯怡君這次以古裝開場，吊著鋼絲飛越花朵，扮相令人驚艷，彷彿從古代穿越到攝影棚，第二段帶來電視版魔術表演，穿越透明螢幕投影與武術老師對打，似真似假的演出讓人大呼過癮，接著又演出她從來沒跳過的蒙古舞，現場高科技電視牆呈現萬馬奔騰場面，氣勢磅礡震撼全場，第四段用時下流行的街舞打扮潮又酷，展現多元舞蹈技巧，最後一段「舞綢」立刻躍上空中，利用身體的力量捲著綢布的高難度表演，不斷在空中旋轉還倒掛，還要面露笑容，難度超高讓全場工作人員「緊張到不敢呼吸」，靠著侯怡君身體的力量懸在半空中的舞蹈演出，高強的肌耐力以及肢體美，讓「侯鐵妞」封號震撼大家。

侯怡君說：「我當初太小看它了，老師第一天跟我講說，來上課的時候，你一定要吃暈車藥，回去之後真的一直吐，所以每一天對我來講練習都是很大挑戰，連手指頭都非常痠痛，我還誤以為痛風」，也因為肌耐力瞬間提高，她還搞笑說，拍戲衣服突然穿不下，瞬間肌肉發達變成「健美小姐」，認真又敬業的她私下特訓達成目標，令人讚嘆。

侯怡君說這次演出，除了開會前大家要吃高血壓藥，甚至在通訊軟體開群組團體對話時都會吵架，還爆料彼此會互掛電話，「真是辛苦團隊，大家被逼到最高點要完美演出，高血壓藥、吵架還互掛電話，其實是各有立場都為了節目好，而且掛完電話3秒鐘冷靜一下就過去，因為不是生對方的氣」。

由於團隊無所不用其極要讓她的表演「跨越古今世紀無敵」，呼聲越高、期待越高就讓侯怡君壓力愈大，其中衣服的設計、體力、道具都是很重要的環節，她說像是綢吊的服裝剛做好發現「格式」不對，穿起來像是「18銅人」，她連夜親自拜託體操隊友人商借並熬夜修改自己的服裝。

被問及每次這樣「拼命三娘」演出為了什麼？她笑說「著了觀眾的魔」，走在路上常被觀眾抓著問「今年要表演什麼？」，還有民眾跟她說「每次除夕夜就是等妳的舞蹈大秀，看完才覺得過年了」，一句句支持像是支持她的養份，讓她每次在除夕夜晚上的演出「只有侯怡君能夠超越侯怡君」。

(中時 )