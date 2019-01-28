新加坡總統設計獎得主！WOHA推手賀仕爾磐鈺雲華開展

2019年01月28日 22:17 中時 盧金足

賀仕爾藝術巡迴展．盡在台中「磐鈺雲華」，有如一場建築與藝術的流動饗宴。（盧金足攝）

賀仕爾被喻為「比艾雪更瘋狂」的新加坡新銳藝術家。（盧金足攝）

賀仕爾藝術展選在台灣唯一百分百由WOHA設計建案的會館舉行，格外有紀念意義。（盧金足攝）

觀展者能近距離欣賞賀仕爾不同面向的創作概念，深入他的視覺宇宙，同時能欣賞磐鈺建設與WOHA合作的國際建築大案「磐鈺雲華」。（盧金足攝）

賀仕爾來台的個人藝術巡迴展，展覽《宇宙網絡＆奇異生物》，由磐鈺建設與尚畫廊共同策辦。（盧金足攝）

WOHA創辦人之一理查賀仕爾（左二），除了是建築師，也在藝術大放異彩，28日到台中市磐鈺雲華會館演講。（盧金足攝）

國際知名的新加坡WOHA建築事務所，在全球得獎無數，更曾榮獲十次新加坡最高榮譽總統設計獎，WOHA創辦人之一理查賀仕爾也在藝術大放異彩，28日到台中市磐鈺雲華會館演講，由他親自導覽進入「宇宙網絡＆奇異生物」的密舖組合世界，磐鈺建設收藏他的經典之作，將會布置在「磐鈺雲華」，成為建築新亮點。

磐鈺建設董事長張大方、總經理沈瑞興歡迎賀仕爾來台中開展，磐鈺建設在五期推出的嶄新建案「磐鈺雲華」，由新加坡WOHA建築事務所兩位共同創辦人黃文森與理查賀仕爾設計，打造WOHA在台灣合作的國際建築大案「磐鈺雲華」。

賀仕爾表示，他來自一個科學家的家庭，爸爸是古植物學家，媽媽是微生物學家，哥哥是數學家，他本身是建築師，自己從十四歲起就深深著迷密舖組合的藝術手法，以錯視藝術家艾雪為師，已在密舖藝術領域卅多年的時間。

「爸爸是古植物學家，所以這些密舖的組合，就像用顯微鏡拍出來的花粉形狀！」賀仕爾說，影響他的大自然界，植物不規則密舖，出現豐富的紋路，還有珊瑚礁形狀及少數民族的編織圖騰，都是靈感來源。

賀仕爾的密舖組合，更運用在新加坡的地下鐵車站作品，不少國外知名的度假飯店，以賀仕爾密舖藝術當外牆，他說，密鋪法就是不規則的步伐，在畫布上可以有不同的玩法，更是不同的藝術挑戰，研發延伸出「奇異生物與宇宙網絡」系列作品。

「由小變大，一直無限延伸！」賀仕爾強調，密舖藝術的創作，特色就像迷宮一樣，都有一個起點和一個終點，觀者想從軌跡線走進去創作者的內心，而且他的創作都有趣味性，如一幅作品有一隻壁虎，虎視眈眈看著一隻蒼蠅，傳達想要飛撲過去的概念，給予世人啟示和省思，賀仕爾創作千變萬化，但沒有一個是重複的，非常耐人尋味。

磐鈺建設攜手新加坡知名建築團隊WOHA建築事務所，興建位於台中市五期公益路上的國際綠色建築「磐鈺雲華」建案，總銷金額100億元，是台灣第一棟全部由新加坡WOHA設計的建築，綠覆率超過260％、19座空中立體花園、公益商圈旗艦店面首見的巨擘。

逢甲大學建築系專業學院院長黎淑婷表示，「磐鈺雲華」建案，以自然的方式打造，對台中市來講是一個非常難得可貴的經驗，「是我們台中非常幸福的一件事情！」大家都期待WOHA作品的誕生，希望建築落實綠美化，生活美學能夠融入環境當中。

磐鈺雲華會館「春節期間」除夕至初二閉館，2月7日初三上午10時到下午6時持續為大家服務賀仕爾流動的藝術饗宴「宇宙網絡＆奇異生物．賀仕爾巡迴展台中場」展期到3月17日止

地點：磐鈺雲華會館（台中市南屯區公益路二段246號）電話：04-22586899

(中時 )