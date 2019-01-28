春節出遊免煩惱 永和警守護家園不分國籍

永和警分局服務對象不分國籍，轄區派出所及外事員警特別至轄內發送中英語言版本「外僑舉家外出住居安全維護」宣導單。（葉書宏翻攝）

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永和警分局服務對象不分國籍，轄區派出所及外事員警特別至轄內發送中英語言版本「外僑舉家外出住居安全維護」宣導單。（葉書宏翻攝）

民眾大小事，都是警察的重要事！春節期間為方便民眾闔家出遊，出門在外無須擔憂門戶安全，新北市永和警分局服務對象不分國籍，轄區派出所及外事員警特別至轄內發送中英語言版本「外僑舉家外出住居安全維護」宣導單，讓外僑在春節期間對住家安全放心。

永和警分局指出，加強重要節日安全維護工作自2019年1月28日22時起至2月11日24時止，為期15天。其中「舉家外出安全維護工作」，民眾外出旅遊、探親時，可就近向轄區派出所申請住居所安全維護，警方將在民眾外出時間加強巡邏，保障財產安全。

服務對象也包括在台外僑，安全維護工作期間不分國籍，如有舉家外出遠遊，可向永和分局各派出所提出申請，轄區派出所將在申請住家附近設置臨時巡邏箱，加強住處巡邏，讓民眾安心出遊。

轄外僑人數目前約4200人，去年永和分局受理在臺外僑申請舉家外出安全維護服務，深獲好評；為使民眾更了解警方此次推出的「民眾安心」多項服務措施，今年仍由勤區員警及外事員警向轄區外僑以外語實地解說服務作為、內容及申請方式，大獲外僑讚許「警察服務真貼心！」，希望民眾能多加利用，讓大家都能安心、快樂過好年。

(中時 )

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