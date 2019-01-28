陸電商法上路 代購成本大增影響日本銷售下滑

2019年01月28日 22:46 工商 黃欣

大陸2019年元旦新上路全新的電商法，其中明訂海外代購及網路店家等都將納入徵稅名單，其影響力持續發酵。

日經中文網報導，日本百貨店協會1月23日發佈的資料顯示，2018年日本百貨店的免稅銷售額創歷史新高，但免稅客的單次消費額因中國加強限制而開始下降，免稅品銷售呈下滑趨勢。具體而言，日本百貨店免稅銷售額年增率達26％至3,396億日元，免稅品占所有產品的銷售比重提高至6％左右，化妝品、食品和服飾雜貨等商品依舊熱門。

但今年1月實施的「中華人民共和國電子商務法」，要求代購者亦須取得採購地和中國雙方的營業執照才能營業、網店經營者等向政府登記、如實納稅，影響到了代購行業。公佈資料顯示，2018年12月免稅顧客的單次消費額較上年同期減少2.3％，降至6.8萬日元左右。

報導稱，進入1月後，大阪市內百貨店的免稅品銷售急劇減少，有的店鋪1月的免稅銷售額下滑了2～3成。被海外客青睞的日本百貨公司高島屋和大丸松阪屋，今年1月上半月的免稅銷售額也分別同期減少15％和7％。

此前香港化妝品企業莎莎集團第三季業績全面下滑，也有部分原因是由於上述商務法的規定影響代購行業所致。

為了提高免稅銷量，日本百貨業者高島屋和小田急百貨店等商家開始增加免稅結算等措施，以吸引回頭客；藥妝店松本清則在個別門市實施直接免8％消費稅的措施，其免稅銷售額占銷售總額的一成多。與從事藥妝店經營的同行相比，訪日遊客對松本清業績的貢獻度更高。

(工商 )