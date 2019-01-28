大葉大學創客科學營 小朋友變潔能大師

2019年01月28日 22:30 中時 鐘武達

小朋友認真學習組裝太陽能車。（鐘武達攝）

大葉大學食品暨應用生物科技學系、環境工程學系、創新育成中心28日聯合舉辦「Dr.Wu潔能創客科學營」，帶領48名社區小學生利用寒假認識潔淨能源，一起動手組裝太陽能車，還透過顯微鏡觀察生質能源的世界，希望培育未來的潔能大師。

食科系副教授吳建一表示，燃煤是目前台灣發電最主要的來源，但會造成空氣汙染與溫室效應，面臨全球暖化、能源日益短缺、環境汙染，節約使用能源與綠色能源意識抬頭，為維持環境永續，發展無汙染的潔淨能源已成為全球趨勢。

他說，為推廣潔能教育向下扎根，大葉大學這次透過教育部「潔能系統整合與應用人才培育計畫」獎助舉辦「Dr.Wu潔能創客科學營」活動，附近社區家長與小學的小朋友的反應都很熱烈，報名超踴躍。

大葉師生團隊以說故事的方法介紹潔能相關知識，並分成太陽能與生質能源兩大主題，搭配實作課程，除了引導小朋友了解潔淨能源，還讓小朋友動手做、並發揮解決問題的創客精神，學習如何成為能夠減少碳足跡的潔能大師。

太神奇了！就讀小1的黃小妹妹跟著大哥哥大姐姐完成太陽能車的組裝後，立刻就到陽光底下「試車」，因為是第1次接觸，看到車子在陽光底下就會跑，在陰暗處就停住，不禁好奇地問「怎麼會這樣子？」。

(中時 )