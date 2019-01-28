職訓木工家具太搶手 356件2小時完售

職訓家具開賣首日民眾搶購一空。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

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代理分署長劉邦棟(右2)現場發送勞動部紅包袋，民眾陳淑芳(左2)一口氣買13件。（勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

職訓木工家具太搶手，356件2小時內被搶購一空。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署28日首次開賣職訓木工家具，反應熱烈，未來將視需求及學員實習成品再規畫推出。

雲嘉南分署代理分署長劉邦棟表示，這是第一次公開販售創意家具設計及製作班成品，全榫卯工法只賣材料基本價，清晨6點就有民眾排隊，不到10點就已大排長龍。劉邦棟也在現場發送勞動部賀年紅包袋及分署一元紅包，希望大家多支持職業訓練，並鼓勵民眾參加職訓，增強自我競爭力。

消費者陳淑芳說，今天本來要來買書架，到場後覺得太划算，又加買了托盤、毛巾架、信箱及置物架等共13件，一共只花5千多元，在外面買連工資都不夠。另名消費者葉素芬則說，早上與多名朋友結伴從高雄出發，10點初就到了，拿到號碼牌已41號，入場後發現想買的產品都被買走了，希望下波能再加碼多一點。

來自板橋的顏竹嫻則說，她是106年期家具班學員，早上凌晨12點坐夜車從板橋到台南，就是為了想買回自己的作品當紀念，但最後終究沒有找到很難過，笑說希望分署下一波可以趕快把她的作品拿出來賣，讓她可以帶回去。

雲嘉南分署表示，原定本月28日至31日於雲嘉南分署技能檢定館現場販售電視櫃、書架、桌椅、茶几等木工家具，28日已全數銷售一空，感謝民眾支持。

(中時 )

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