美軍為越戰發明的4種奇怪武器

2019年01月28日 22:50 中時電子報 江飛宇

戰爭當然帶來極大的破壞與殺戮，但同時也帶來了最好的技術創新，無論好壞，有些因戰爭而發明的成果仍影響我們。越戰是二戰之後美軍損失最大的戰爭，主是是美軍完全不適應叢林戰場，在越戰期間，美國試圖克服叢林戰場，發明了許多奇特的武器，有些發明只能以匪夷所思形容。

1.人味嗅探器

叢林戰場的視野非常的差，美國雖然劃設多條非軍事區，但是北越軍與越共仍然輕易的滲透到南越南境內，稱為「胡志明小境」，於是美國使用臭名昭著的橙劑來剝離此區域的植披，然而它致癌的效果，比找出敵人的動向上更有效，反而失去許多民心。

因此，通用電氣的發明家發明XM2和XM3人員探測器，它們是一種尋人電子鼻，原理是檢測氨氣，也就是人體「臭汗」主要部分。XM2是士兵使用，外型像個背包，雖然派發到部隊裡，但是多數士兵都不願攜帶，因為它發現敵人的嗶嗶聲，反而先告知敵人自己的位置。

XM3倒是在直升機上得到廣泛使用。

然而，北越軍與越共很快就找到破解的方法，他們在叢林中隨意布置尿桶，尿有著比汗更濃厚的氨，如此簡單的就破解人味嗅探器。

美軍發明的大便型感應器的外觀與內部，其實外觀真的不自然，不像大便。(圖/wearethemighty)

2.假大便

美軍試圖追踪胡志明小境上的人員動態，就在假想路線放置了人員傳感器，但是越共也探查沿線的安全，因此一但發現美軍的電子裝置時，這些傳感器當然被摧毀了。因此傳感器需要偽裝，答案就是大便 - 把無線電信標裝置，安裝在大便形狀的偽裝物上，為了確保大便的真實性，假大便也會發出臭味。

這些大便型的感應器是從空中投放，這也導致有些大便不太自然，比如卡在樹上的大便就很假，而且越南多雨，真正的大便被雨淋了就會散掉，而這些假大便卻不會融化，因此成效也不怎麼好。

飛鏢炸彈內部的飛鏢，每一枚炸彈裡就有成千個小飛鏢。(圖/Wonderful Engineering)

3.飛鏢炸彈

想像一下，一個裝滿數千個飛箭、飛鏢的爆炸裝置，英文稱為Flechette。在越戰期間，以飛鏢為彈頭的武器頗多，美國直升機、地面部隊、甚至是轟炸機都會投射飛鏢炸彈，主要是人員殺傷。甚至B-52轟炸機也投擲過。

B-52從同溫層的高度投放，從如此高的高度墜落時，飛鏢炸彈已不需要炸藥來推動它們，因為它們落到地面上時，超高的動能使它們飛濺的速度，與爆炸時的速度差不多。當看到炸彈掉地時，幾乎為時已晚，死亡從天而降。

美軍試圖將樹木破壞機送到越南，但它的體積過於巨大。(圖/pirate4x4)

4.森林破壞者

前文多次說過，美軍為叢林環境傷透腦筋，一直在努力解決清除植被的問題，橙劑是不能再用了，必須有新的方法。1968年，他們租用了兩輛專為伐木公司設計的車輛，並將運往東南亞。稱為「戰術樹木破碎機」。

這是一輛12公尺長、6公尺寛的機械巨物，全重60公噸，前方是巨大的壓路滾輪，可以撞倒前方的樹木並切碎了原木。美國設計的軍用版，還安裝五零機槍用於自衛，兩側還有乘員射擊孔。這輛車在清理樹木方面非常有效，但是如此巨大的體型，使它容易成為敵人的攻擊目標，所以從未製作過軍用版本，也就沒有真正上過戰場。

(中時電子報)