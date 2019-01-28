影》2019年加強重要節日安全維護工作起跑

2019年01月28日 22:54 中時 謝明俊 、 劉宗龍

2019年加強重要節日安全維護工作起跑（謝明俊翻拍）

年關屆近，過去民眾熟知的春安工作，現改名為「加強重要節日安全維護工作，今年的春節維安工作將自今晚10時起跑，至2月11日24時止，維期共15天。啟動首日，內政部常務次長林慈玲特底由警政署長陳家欽陪同，前往北市內湖分局慰勉員警及協勤民力辛勞，台北市警局並規畫全市同步擴大臨檢，以展現打擊犯罪，淨化治安作為。

台北市警局表示，為讓市民歡度農曆春節假期，市警局致力於今年的三大工作主軸：「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」；首先在治安方面，將動員警力及協勤民力，全力推動防竊、防搶、防詐騙宣導、取締職業性賭場、維護金融機構安全、防制幫派犯罪、強力掃蕩毒品及強力打擊詐欺等重點工作。

市警局指出，在交通方面，落實執行「二不四要」疏導策略（車輛不違停、施工不封路、路口要淨空、處理要快速、號誌要微調、宣導要及時）及10大工作重點（加強交通疏導、保持路口淨空、加強違停取締、事故(拋錨)車迅速排除、號誌時制調整、違規施工處置、強化帶勤作為、落實勤務督導、加強狀況處置、即時路況報導），並成立交通流暢中心，全力維護春節期間臺北市交通順暢。

警員們駕駛警車在市區巡邏。（劉宗龍攝）

市警局表示，在強化居家安全及為民服務作為部分，協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護、失蹤人口返家團圓及結合民力服務社區等工作，並擇定人潮聚集或觀光景點地區進駐機動派出所，提升為民服務效能。

市警局並呼籲市民，春節期間需提領鉅額款項時，務必注意安全，如有需要可請警察協助護送；另針對民眾舉家外出，市民撥打1999或110電話即可提出申請，讓市民在春節期間放心返鄉團圓、拜訪親友。

(中時 )