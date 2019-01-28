曾國城體重失控 驚慌「9」開頭降不下來

2019年01月28日 22:46 中時 林淑娟

曾國城新節目首錄遇生日。（東森）

曾國城主持的東森綜合台新節目《全民星攻略》28日舉辦首錄記者會，恰巧遇到他生日，曾國城表示年前開了新節目也算是送給自己一個好禮物，他也透露最近在體重機上看到「9」開頭的體重，遲遲沒降下來，讓他頗慌張，因此生日願望就是希望自己今年身體更好、節目也要做得更好。今年也剛好是曾爸爸的80大壽，他會包給爸爸的大紅包有「7位數字」。

曾國城笑說：「這次生日已經年過半百，年齡就不講了，但在《全民星攻略》錄影，獲得了很多收穫，希望這個節目能替大家留些什麼，跟大家一起成長。」目前手邊很多節目的他，年前開錄《全民星攻略》，對他來說是一個好消息，因為這是一個寓教於樂的節目，算是送自己的生日禮物，也是主持生涯中很好的選擇。他笑稱自己因為價錢公道、配合度高，是「公道伯」。

問起過年的紅包會給爸媽多大包，曾國城說，平時父母生活費都是一定要的，但今年遇爸爸80大壽，派對正在秘密策劃中，所以紅包一定會多一點，應該有7位數字。

談起今年的生日願望，曾國城希望自己不要太早有初老症，健康狀況也不要讓家人擔心，成為家人的負擔，生活步調可以有條不紊，但也坦言自己最近生活有點「控制不住」，最近在體重機上看到「9」開頭的體重，對他來說是一個警訊，以前偶爾也會看到，但只是一陣子的事情，體重會往下掉，只是最近都降不下去，讓他很慌張，卻已經開始期待過年的大魚大肉。

至於深怕自己有初老症，他透露自己前天睡覺忘了關燈，不允許自己發生這樣的事情，完全不能原諒自己，因為這是責任的事情。他說可能因為過年前特別忙碌，很多事情累到忘記，「蠟燭八頭燒」，無法兼顧。他希望今年能把身體顧好，因為是新節目，身體好新節目更好。

《全民星攻略》會針對來賓的不同，客製化題庫。首錄請到辣媽嚴立婷，久未上節目的嚴立婷說因為是城哥的節目，一定要來力挺，答題過關斬將一路答到第8題，抱走5萬元大獎，除了拿到獎品，也得到很多知識。《全民星攻略》即將在2月18日晚間9點播出。

(中時 )