創作新銳林之航從等待寫真愛

2019年01月28日 22:50 中時 李欣恬

小清新一直是台灣的強項，也是華文影視圈對台灣創作的印象，今年就有林之航的《小瞳的奇幻咖啡屋》，融合親情、友情及魔幻寫實劇情，在兩岸劇本創投平台計畫中脫穎而出。

林之航出生於1987年，畢業於東吳大學歷史系、中興大學歷史所，他表示，過去在大學時期於康輔社團開始嘗試編劇，一直對創作都保持興趣，也曾擔任電視台編劇助理，慢慢嘗試、摸索編劇技巧。

林之航表示，《小瞳的奇幻咖啡屋》故事靈感是來自他某日在咖啡店，看到一對男女同時前來，「但下次再看到時，只剩下女生自己來了，讓人不禁好奇他們究竟怎麼了。」

在編創劇本的過程中，近年離世的外婆、突然離開的學弟，也都帶給林之航觸發，「我想思考真正的愛是什麼？該如何把愛傳達給對方？我後來找到一個深刻的意義，愛有一件事情很重要，就是懂得等待，因為在等待愛的過程，我們都會對自己產生很多懷疑，要放棄還是要前進？等待能幫助我們看見自己和他人的關係。」

《小瞳的奇幻咖啡屋》故事描述女高中生小瞳，她喜愛的男孩在畢業典禮前一天車禍過世，為此，小瞳每天都到兩人熟悉的咖啡店回憶過往，某天她發現咖啡店的祕密，原來每天12點過後，只要點一杯咖啡就能和亡者見面，她開始在咖啡店打工，看著來來去去的顧客故事，也期望能和男孩再一次相遇。

林之航表示，這份小瞳等待男孩的愛，傳達出愛的執念，「我在最後結局做了一個翻轉，其實出車禍過世的不是男孩，而是另有其人，會來到咖啡店尋找亡者的人，都是帶著自己的執念，消化自己的心情和悲傷，這是一個放下的過程，最後可以找到出口。」

(中時 )