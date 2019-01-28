遊樂園大走夢幻泡泡風！春節連假全民無條件5折入園暢玩

透過特別企劃的「公主夢幻變裝間」，小朋友可化身小公主、小王子，走進泡泡童話世界。（六福村提供）

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六福村主題遊樂園延續去年大受遊客歡迎的「一季一村」的主題活動，今年第一季以阿拉伯皇宮的「甜蜜魔宮」帶領遊客進入「公主的泡泡夢境」，吸睛的全新景點包含神燈泡泡機、夢幻水晶球、鏡像萬花筒，還有全台最大的旋轉蛋糕溜滑梯等，樂園更在春節連假期間，祭出全年最低的「全民無條件5折」門票優惠價499元，預估將吸引12萬人次入園。

今年阿拉伯皇宮主題村的「甜蜜魔宮」設計出異國情調濃厚的泡泡旅程，踏入皇宮前的大門口，有2座泡泡神燈迎賓，還有高達3公尺的玻璃巨型水晶球坐落在皇宮區內，泡泡內有縮小版阿拉伯皇宮與棒棒糖，與皇宮場景相互輝映，水晶球內則裝置五彩小球，營造出大小泡泡繽紛飛舞的畫面，還有讓遊客走入奇幻絢麗世界的「鏡像萬花筒」，也是令人快門按不停的景點。

皇宮內還有與觀眾互動交流的大型表演「七彩超乎想像的奇幻泡泡秀」，曾創下單次吹泡泡最多、一分鐘在紙上吹泡泡最多、空中切泡泡最多的人等3項原創金氏世界紀錄的泡泡達人孟享，將在此揮出單顆巨型泡泡、還有夢幻泡泡雨等精彩表演。

「公主的泡泡夢境」則特別為12歲以下孩童規畫「公主夢幻變裝間」，請來專業造型師為孩子精心打扮，小朋友搖身變成夢寐以求的公主、王子，並享有特別禮遇、專屬行程，還能加入園區內最受歡迎的華麗遊行隊伍、獲得公主認證徽章，讓孩子真正走進童話世界。

今年適逢六福村歡慶40周年，園方也規劃一系列與40相關的驚喜企劃，而打響40周年活動第一炮，就是一座讓大小朋友瘋狂尖叫的全台最大、高8米的超大型「旋轉蛋糕溜滑梯」；此外，元內的遊行也結合樂園的40歲生日推出「生日萬花筒」，讓遊客在浪漫泡泡裡一起慶生。「甜蜜魔宮－公主的泡泡夢境」活動從1月30日開跑，直到3月3日落幕。

(中時 )

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