戰艦殺手兼實驗船 美第二艘朱瓦特艦肩負新任務

2019年01月28日 23:15 中時電子報 盧伯華

美國海軍邁可蒙梭號驅逐艦入役典禮

美國朱瓦特級(Zumwalt)驅逐艦2號艦「邁可蒙梭」號(USS Michael Monsoor,DGG 1001)於當地時間26日正式服役，這艘外型是棱角突出的直線多邊型科幻戰艦，集合了美國海軍多種先進技術，此後將以獵殺敵方艦艇為主要任務──雖然現在還沒有艦砲──並做為美國海軍進行武器實驗的主要平台。這些先進器與技術包括電磁砲、雷射砲、導引火砲、隱身技術與靜音技術，或許還有一些尚未為外界得知的機密實驗項目。

美國《星條旗報》網站報導稱，美軍前海豹部隊隊員邁可．蒙梭在伊拉克出任務時因以肉身壓制手榴彈拯救同僚而犧牲性命，海軍決定以他的名字為這艘朱瓦特級2號艦命名。該艦入役典禮在聖地牙哥港舉行，它的直線形船體表面光滑、棱角分明，在港口內非常突兀。

報導稱，這艘軍艦外殻以複合材料打造，覆蓋著能吸收雷達波以強化隱形能力的材料。由外向內縮的船體看上去有點像一次大戰前建造的戰艦。

邁可蒙梭號入役典禮在聖地牙哥港舉行。（圖／美國海軍）

從技術上來說，毫無疑問它是美國海軍技術最先進的戰艦之一。但是，研發過程遭遇相當多的困難，最後由於造價過高，部份技術問題尚未定案，加上該艦的任務重心轉移，原訂建造32艘的朱瓦特級導彈驅逐艦，最後預算被砍到只剩3艘。

據美國政府公佈的數字，每艘朱瓦特級驅逐艦的花費約為44億美元，如果加上研發費用，每一艘造價高達82億美元。最早美國海軍計畫用朱瓦特級驅逐艦取代伯克級驅逐艦，而據國會研究處去年的一份報告說，朱瓦特級未來將會被部署在近岸水域，用以支援地面部隊，其實也就是當作瀕海戰艦使用。

報導稱，不過現在海軍再次轉移朱瓦特級的任務目標：做為對抗中國和俄羅斯等競爭對手海軍的艦艇。而加上先進火炮系統的方案遲遲未定，美海軍去年宣佈打算為該級軍艦裝備反艦巡航導彈，希望將它們打造成「戰艦殺手」。

朱瓦特級使用的技術一直為外界所稱道，它是一艘排水量1.5萬噸的高度自動化戰艦，艦上人員很少，相較於其他驅逐艦或巡洋艦大約300名左右的官兵相比，邁可．蒙梭號上的官兵會少於150名。

報導指出，該戰艦強大的發電能力——大約78兆瓦，足夠滿足一座小城市的需要，因此很適合作為未來能源武器的載體，例如雷射砲或電磁砲。而內傾式穿浪艦體能夠讓它在發射武器時穩定性更佳，艦體的設計也能在波浪中穿行時減少水中噪音，使航行更加平穩。

報導說，在邁可．蒙梭號服役後，朱瓦特級的前2艘軍艦將進行戰鬥測試。3號艦「林登．詹森」(Lyndon B. Johnson)號已定於4月底下水。

(中時電子報)