綠媒老董搶先曝光2020大選民調 這人要小心了！

2019年01月28日 23:26 中時電子報 黃麗蓉

被視為2020總統大選前哨戰的北市立委補選，由民進黨候選人何志偉勝選。綠媒董事長吳子嘉在談話節目搶先曝光2020民調，其中蔡英文總統上升4.3%，前新北市長朱立倫下跌了5.6%，兩人民調愈拉愈近，朱立倫真的要小心了。

吳子嘉曝光的美麗島電子報2020大選最新民調，柯文哲33.4%，下跌3%；朱立倫23.4%，下降5.6%；蔡英文19%，上升4.3%。柯文哲呈現穩定領先、「辣台妹」一樣墊底。不過最值得關注的是，柯文哲在台北市的支持度從31%掉到16%。

針對該民調，PTT網民說：「不錯啦！升了4%多，穩了哈哈。」、「早說了，綠柯粉在總統選舉時都會回歸英皇懷抱。」、「因為綠的歸隊了，跑去蔡那裡。」、「朱蔡要黃金交叉了。」、「朱跌的比柯多耶。」

還有人認為，「從31%掉到16%？」、「已經罵成這樣還33%，錢都白花了。」、「X，這樣柯不選總統，跑去全台選一輪縣市長都很夠本啊！」、「北市不希望他落跑，會掉正常，只是掉得有點大。」、「柯P不出來選，爽到朱。」、「柯說他台北市柯粉最少。」、「看八卦板以為英皇穩了，原來是綠粉們夢裡自嗨呀！」、「空心菜就是姚文智，哈哈哈哈哈。」、「柯文哲原本就要開始吃國民黨的票了，然後像我這種原本投蔡英文的柯粉一起帶走，真的會很恐怖。」、「柯在台北掉很正常啊！不過蔡英文仍然無法破20，笑死XDD。」、「所以最傻的是DPP到現在還在打柯，朱立倫算很精，一直在捧柯。」

(中時電子報)