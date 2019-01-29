台灣藍鵲偷吃木瓜 天龍飯店業者大氣回應：盡量吃

2019年01月29日 07:17 中時 莊哲權

小吃店的蔡媽媽都會準備食物，讓台灣藍鵲飽餐一頓。（莊哲權攝）

台灣藍鵲咬著滿口木瓜的模樣，讓遊客覺得很療癒。（莊哲權攝）

發現偷木瓜現行犯！南橫公路台東霧鹿段天龍飯店前的木瓜樹上，台灣藍鵲大剌剌吃著紅熟的木瓜，飯店業者張紅雲說，當地的台灣藍鵲族群穩定，不只吃木瓜，也吃小吃店的剩菜剩飯，甚至揪團來泡湯，遊客看到這群美麗的藍色大鳥，都覺得很療癒。

早上8點多，南橫公路天龍飯店前，1群共約5、6隻台灣藍鵲發出呱噪的叫聲，原來木瓜已經紅熟，牠們呼朋引伴一起來享用甜美多汁的木瓜早餐，有遊客笑說，發現偷木瓜的現行犯，為何不上銬？飯店老闆張紅雲大氣地回答：「盡量吃，全都算我的」。

張紅雲說，當地的台灣藍鵲族群相當穩定，也不太怕人，往年在附近還都曾觀察到牠們的築巢繁殖紀錄，長期以來已經形同一家人。

她說，飯店對面經營小吃店的蔡媽媽，近20年來每天在打烊前，都會留些食物在屋外平台上招待牠們，跟台灣藍鵲維持良好關係，因此有了南橫藍鵲媽媽稱號，有一次客人甚至眼睜睜地看著藍鵲偷吃了他點的炒飯，讓客人笑翻。

她說，屬於雜食性的台灣藍鵲除了什麼都吃以外，天氣冷時還會揪團來泡美人湯，牠們先在石階上觀察一下子後，便輪流跳進露天溫泉池內戲水，有台灣藍鵲陪泡湯，遊客都大感驚奇。

(中時 )