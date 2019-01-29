《時來運轉》運彩春節加碼開始！買2千可中1600萬

2019年01月29日 06:55 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

運彩春節加碼開始！籃球特尾樂獎金最高8000倍

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

金豬報喜，新年好！今年農曆過年前後1/29 (二)～2/10(日) 13天的時間，台灣運彩提供2大加碼活動，希望大家一起「來運動、買運彩、助體育、過好年」。

春節加碼金豬報喜！(台灣運彩提供)

【春節加碼一】：籃球「特尾樂」最高獎金從7,000倍加碼到8,000倍

「特尾樂」只要猜中籃球比賽隊伍得分的尾數(即個位數)就中獎，春節期間中1尾的獎金從平日的7倍加碼到8倍、中2尾獎金從70倍加碼到80倍、中3尾獎金從700倍加碼到800倍、中4尾獎金從7,000倍加碼到8,000倍，過年買個2,000元沾沾喜氣，只要買1尾中獎8倍就有16,000元獎金，如果幸運的話買4尾中獎8,000倍獎金就高達1,600萬元，可以買間新房入住，非常適合大家過年試試手氣博個好彩頭。

籃球特尾樂春節加碼，獎金最高8千倍。(台灣運彩提供)

【春節加碼二】：過8關獎金最高加碼50﹪

運彩「串關」是可以讓賠率相乘，把中獎金額變大的一種投注方式，可以1次串2關、串3關…最多可以串到8關(毎張彩券最高購買金額10萬元、最高可能中獎金額2,000萬元)，如果毎關(場)都猜中，賠率可以連續相乘抱回大獎。春節期間串3關以上的投注只要中獎(即過關)，獎金即加碼：過3關加碼5﹪、過4關加碼10﹪、過5關加碼20﹪、過6關加碼30﹪、過7關加碼40﹪、過8關加碼50﹪。我們就以過8關加碼為例：如果平日過8關的獎金是50萬，春節過關加碼50﹪，獎金就增為75萬。但是過關加碼有4個注意事項，大家投注前一定要特別注意：

春節過關加碼內容。(台灣運彩提供)

(1) 串關賽事賠率相乘後若低於2.1倍，無獎金加碼。

(2) 中獎彩券投注的運動賽事如遇有賠率低於1.1倍之場次，其加碼獎金的計算方式，以購買時的串關數減去賠率低於1.1倍之場次後所得到的數字，作為兌獎時計算獎金加碼的過關數。

(3) 中獎彩券投注的運動賽事如遇有無效投注情形，其加碼獎金的計算方式，以購買時的串關數減去無效投注比賽之場次後所得到的數字，作為兌獎時計算獎金加碼的過關數。

(4) 冠軍及特別項目，除「球員得分大小」之玩法外，其餘玩法皆不列入獎金加碼活動。

以上二大加碼活動，希望大家會喜歡，在這邊也預祝大家新的1年「運轉福來、彩金滿袋、豬年行大運發大財」。

(中時電子報)