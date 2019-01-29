NBA》挑戰單季罰進800球 哈登能做得到嗎？

2019年01月29日 07:00 中時電子報 黃邱倫

火箭當家球星哈登，本季已是例行賽MVP最大熱門人選，但不少專家質疑他的打法太毒，投籃命中率欠佳，之所以每場比賽能得到那麼多分都是靠罰球來的，然而，不可否認的是，能製造對手犯規站上罰球線也是他的能耐，而且以本季來看，光是靠罰球哈登就足以名留青史了。

哈登本季至今最大的得分手段除了站上罰球線外，還有另一項武器就是三分球，目前已投進220顆三分球，比勇士史提芬柯瑞的197顆還要多23個，而罰球總數也來到475個，足足比七六人中鋒恩比德多出112個，從此可見他有多麼的恐怖。

依照哈登目前每場比賽11.9次罰球得到10.3分的速度來看，他是有機會成為NBA史上第6位單季罰進800分以上的超級得分手。

NBA史上最會靠罰球得分的球員是湖人退役名將傑瑞韋斯特，他在1965-66球季場均31.3分，每場比賽獲得12.4次罰球機會，可得到10.6分，單季罰進840分，成為這項紀錄保持人。

緊追在韋斯特之後的就是「大帥」張伯倫，他曾創下單場得到100分的怪獸級紀錄，而且他還是至今唯一能在單季罰球次數超過1000次的球員，更恐怖的是還出現4次，最令人驚奇的是1961-62球季，不僅創下場均50.4分的紀錄，更在罰球線上罰了1363次，可惜罰球命中率僅有61.3%，但他還是罰進了835球。

排名第三的是「籃球之神」喬丹，他在1986-87球季健康的打滿82場比賽，場均37.1分，平均每場比賽可罰11.9次，罰進10.2分，與本賽季的哈登相當類似，該季喬丹罰進了833分，只差8分就能改寫這項紀錄。

排名第四的是爵士名宿丹特利，他曾連續4季場均超過30分，1983-84球季不但拿下得分王，而且罰進了813顆球。

排名第五的是「大O」奧斯卡羅伯生，他是第一位單季場均大三元的球員，1963-64球季場均31.4分，該季每場比賽11.9次罰球，罰進了800顆。

排名前五都是已退役並且耳熟能詳的名將，目前暫居第六的就是現役球員，而且目前效力於勇士的杜蘭特，他在2009-10拿到得分王的賽季場均30.1分，每場比賽可罰10.2次，憑藉90%的罰球命中率，罰進了756顆球。

火箭本季已打完49場比賽，哈登想要跨過800顆罰進球的門檻，必須在剩下的33場比賽當中只能休息1場，不需要那麼拚命，而且罰球次數還得維持在每場有10.3顆球的水準，但考慮到保羅即將傷癒歸隊，季末教頭丹托尼可能讓他輪休，因此過關機率難度很高。

(中時電子報)