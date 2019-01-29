SM癖嫖客性交易遭拒後怒了 不舉還硬上應召女

2019年01月29日 00:02 中時電子報 柯毓庭

台中一名應召女年輕貌美，雖一小時開價8000元仍吸引許多人上門。2016年9月間，她透過應召站與一黃姓男子性交易，但當她抵達交易地點後，發現黃男是黑名單，便轉身要走，未料反遭黃男強拉性侵。黃男後被依強制性交未遂罪判刑2年，最高法院日前維持原審判決，全案確定。

該名應召女因為年僅20歲、擁有好身材，就算開價不低仍有許多人上門，黃男則與該名應召女有過2、3次交易，但因他有特殊性癖好而被列入黑名單。2016年9月4日，應召女接獲應召站通知，於當日下午3時許抵達某會館欲與黃男進行性交易。

判決書指出，應召女開門後，發現是黃男，便轉頭要離開，未料卻遭黃男拉住，應召女趕緊傳訊給車伕求救，黃男見狀，奪去她的手機後，更伸手襲擊應召女胸部，並強脫她衣物，應召女害怕得假意同意，並幫黃男套弄下體。

因黃男一直未勃起，他便要求應召女幫他口交，應召女要求黃男先去洗澡，並開始以刷牙、洗澡、抽菸等理由拖延時間，再傳訊「救命」、「202號房」等給車伕求救，黃男見應召女求救，氣得不顧自己不舉，硬用軟綿綿的下體磨蹭應召女。

車伕接獲應召女求救訊號後趕抵會館，並向櫃台主管出示求救訊息，櫃台主管報警後，與警察破門而入，只見應召女一絲未掛的在床上哭，黃男則僅著短褲，站在床邊，向警方控訴自己遭到仙人跳。

該案一、二審均認為黃男辯詞毫無依據，但考量他因不舉沒有性侵成功，依強制性交未遂罪判處2年徒行。黃男不服上訴，表示應召女有拿交易8千元，雙方是為性交易，遭最高法院駁回上訴。

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(中時電子報)