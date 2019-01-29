NBA》一眉哥丟炸彈 綠衫軍提前出局 湖人兩大利多

2019年01月29日 07:10 中時電子報 黃邱倫

鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯昨天突然發難宣布不與球隊續約，而且要求球團把他交易出去，這顆震撼彈頓時讓整個聯盟動盪不安，同時也讓原本有機會奪人的塞爾提克提前出局，反倒是湖人擁有兩大利多局面。

塞爾提克控衛厄文與安東尼戴維斯同樣都是「羅斯條款」保護的球員，礙於聯盟規定，每支球隊都只能擁有一位羅斯條款合約的球員，因此綠衫軍已無法爭奪一眉哥了。（美聯社資料照）

爆料天王沃神(沃納洛斯基)指出，礙於聯盟規定，綠衫軍已經無法在交易截止日前搶得安東尼戴維斯了，湖人的利多消息是不僅少了塞爾提克這個強勁對手，加上安東尼戴維斯的經紀人與詹姆斯同為瑞奇保羅，在他的操作下湖人確實是有機會不傷筋動骨的拿下一眉哥。

為什麼塞爾提克提前出局呢？知名NBA記者史密斯表示，根據勞資協議，每支球隊陣中最多只能有1位「羅斯條款」的球員，塞爾提克頭號控衛厄文與安東尼戴維斯剛好就是擁有此條款的球員，因此，塞爾提克原本的如意算盤是等到球季結束後，厄文擺脫了這個條款，球隊就能憑藉強大的籌碼奪人，沒想到一眉哥在經紀人的「神之操作」下讓綠衫軍一槍斃命。

何謂「羅斯條款」？聯盟在2011年薪簽訂的勞資協議中為了鼓勵在菜鳥階段表現優異的球員，只要符合以下規定就能獲得「羅斯條款」的保護，至少兩次入選賽季最佳陣容、至少兩次入選全明星賽、至少一次獲得例行賽MVP，符合條款的球員，他能在與球隊續約的第一個球季拿到30%的頂級合約，沒能受到條款保護的球員，續約的第一個球季最多只能得到25%的頂級合約，塞爾提克前年簽下了擁有條款保護的厄文，因此受到條款限制，只能提前退出安東尼戴維斯的爭奪戰了。

(中時電子報)