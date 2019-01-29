華欣女網賽》謝淑薇吞敗 選手派對戰袍被虧像「衛生紙」

2019年01月29日 00:10 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

總獎金25美元的WTA巡迴賽華欣女網賽點燃戰火，台灣好手謝淑薇迎戰雙打老戰友、羅馬尼亞選手妮可列斯古（Monica Niculescu），由於兩人打法相似相剋，被WTA官網形容是第一輪不可錯過的對決，這場比賽也在兩人切球對決下鏖戰1小時右15分鐘，可惜小薇4：6、6：7（2：7）飲恨。

官網指出，這是大會第3種子謝淑薇和妮可列斯古生涯首度在WTA單打賽事交手，而華欣女網賽之前是總獎金才12.5萬美元的較低等級賽事，謝淑薇曾在2017年獲得單打亞軍。

去年《紐約時報》一篇分析指出，以「飄零步伐」、「妖精之切」獨步女子網壇的謝淑薇整體打法相當少見，被WTA選手、教練投票選為「最奇特打法」，而妮可列斯古擅長且稀有的正手反拍，在投票中小輸謝淑薇，也因為兩人的切球都讓對手不好處理，才會被選為華欣女網賽第一輪值得期待的對決。

第一盤前六局謝淑薇和妮可列斯古都互破發球局，直到第7局經過兩次「丟士」後，小薇才辛苦保發，不過接下來對手連贏3局，因此首盤小薇4：6讓出；第二盤雙方纏鬥到搶七局，謝淑薇一下子就被0：6拉開，儘管連追2分，還是無緣逆轉勝。

謝淑薇與外籍男友。(取自謝淑薇臉書粉專)

昨晚謝淑薇也參加了選手派對，她穿上白色連身平口洋裝，而且裙襬部分開叉，展現性感又甜美的一面，而且她不只放這張美美的獨照，還在底下留言「放閃」，分享雙手環抱外籍男友「溫柔哥」的照片，她寫道：「獻上美人供大家欣賞。」球迷直呼太閃了，小薇還甜蜜回應：「一閃一閃亮晶晶，滿天都是小心心。」

而這件謝淑薇精心挑選的戰袍，因為是白色又有皺褶，有球迷開玩笑說：「好環保，是衛生紙嗎？」小薇搞笑回答：「阿嬤的大內褲一打改造的。」

(中時電子報)