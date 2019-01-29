台北首間「金礦咖啡」竟倒了 業者曝光原因網哭回憶掰

2019年01月29日 00:06 中時電子報 林郁庭

【金鑛公告】閉店公告。（圖/翻攝自金礦咖啡官網）

前年才剛驚傳暫停營業旗下21家連鎖門市，知名連鎖店金鑛咖啡位於信義區精華地段的台北第一家的忠孝門市，日前竟然也悄悄熄燈，對此業者僅表示，是因為租約到期。

崛起於高雄的金鑛咖啡創立於2000年，全盛時期還一路擴展到北部跟中部拓展，最多時連鎖店數達71家，於2006年11月進駐大台北地區成立2家門市，其中這一家位於台北忠孝東路五段與永吉路的三角店面，更是許多台北人的回憶。

不過也於2017年8月起，金鑛咖啡21家連鎖門市暫停營業，當時品牌溝通部副理項俊仁表示為金鑛咖啡決定結束烘焙事業，暫停其中21家營業，各有不同原因，其中有些是人力不足，有些是為改裝、有些則是因為租約到期加上因應商圈轉型故要遷店。項俊仁並說，位在忠孝東路信義商圈的門市亦將改裝為旗艦店，並於11月以全新面貌重新開幕。

現在金礦咖啡要收掉有10年以上歷史的忠孝門市了，官網也早在1月時張貼公告表示，「由於租約期滿，因此該門市只營業至2019年1月18日止」。有網友近日經過門市已關，只留下在門口張貼公告顯示租約期滿，以及房仲出租金店面的廣告訊息。

查看官網分店資訊，金礦咖啡目前北部地區只剩8家、中部7家、南部28家門市，全台加起來共43家。消息一出，也引起網友在PTT上討論，許多人紛紛留言「這家店真的好久」、「台北咖啡店太競爭了 到處都是」、「市府站那個租金不知道多少」、「那種租金誰做的下去」、「現在創業都是娃娃機那種東西」。

(中時電子報)