台南立委補選有危機 謝龍介透露接到韓國瑜深夜電話

謝龍介。(圖／取自中天電視YOUTUBE)

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中時電子報
/綜合報導

台北市立委補選結果出爐，國民黨的陳炳甫落敗，民進黨的何志偉順利當選。民進黨雖在九合一選舉大敗，但基層實力仍強穩住陣腳。接下來，台南市立委補選，國民黨派出的謝龍介有知名度優勢，但台南是傳統綠營鐵票區，類似這次北市立委士林、大同選區情況，國民黨謝龍想贏，需有強烈的危機意識。謝龍介透露，日前在深夜12時45分接到韓國瑜的關切電話，更顯台南立委補選是場硬戰。

去年九合一大敗後，民進黨從上到下激起一股強烈的危機意識。面臨2020政權保衛戰，在蔡英文帶頭下，行政院長蘇貞昌、副行政院長陳其邁，到各部會首長紛紛網路直播接觸網民，要接地氣，凝聚綠營支持者。但國民黨方面，看好2020大選有望勝選，黨內天王爭著出頭而陷入紛擾。北市立委陳炳甫以7000多票落敗，顯示綠營已經重整腳步，而國民黨自亂陣腳，趁勝追擊氣勢散掉。

這次2席立委補選後，第二階段新北、台南、彰化、金門等4縣市立委補選，預訂3月16日星期六舉行投票，結果更可看出藍綠士氣消長。最關鍵的台南補選，國民黨派出強棒謝龍介若沒法漂亮贏得選戰，國民黨想在2020重返執政機率將大打折扣謝龍介亦有警惕指台南補選區是農漁牧鄉村型態，低投票率有利於執政的民進黨組織動員。韓國瑜可能亦有同感，特地深夜來電關切。補選一啟動，韓國瑜勢必來台南助選，期待韓流加持，為藍營在南台灣攻下一席立委！

(中時電子報)

文章來源：謝龍介搶灘南台灣唯一“立委”盼韓流助威

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