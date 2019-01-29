溪湖老字號糕餅店 陳義發推草莓季酸甜幸福味

陳季禾(中)退伍後決定不做科技新貴，要返鄉接手麵包店，還創新推出一系列草莓季甜點，帶動業績，讓陳義發糕餅店第二代經營者陳啟書(左)、陳秀蘭(右)夫妻欣慰後繼有人。

友善列印
中時
彰化溪湖陳義發糕餅行已經營53年，是在地老字號糕餅鋪。（謝瓊雲攝）
陳季禾大學、研究所學的是電機和光電，從小在烤爐旁幫忙、忙到怕的他，退伍後卻毅然決然投入甜點麵包烘焙的世界，一切從頭開始，少時打下的基礎讓他很快上手。（謝瓊雲攝）
草莓千層派，是店內草莓季的熱銷商品之一。（謝瓊雲攝）
最有人氣的草莓爽和草莓千層派，是店內草莓季的熱銷商品，連團購宅配都超熱賣，擺上滿滿大湖直送新鮮草莓，每個250元。（謝瓊雲攝）
超霸氣的草莓泡芙，每天新鮮出爐，一個只要40元。（謝瓊雲攝）
草莓三明治、還有加入一層自製覆盆子莓果泥的草莓鮮奶酪。（謝瓊雲攝）
連波士頓派也要應景的來點新鮮草莓夾心。（謝瓊雲攝）

溪湖陳義發糕餅店開業53年，是在地人最熟悉的老字號糕餅麵包店，6年前第三代陳季禾退伍返家接手作麵包，在傳承中試圖創新，3年前推出「草莓季」，讓人走進店裡就被滿滿的草莓包圍，酸甜滋味成功吸引年輕女性上班族與親子來消費，連宅配團購也業績看俏。

冬季限定的草莓季從12月下旬開鑼，採用苗栗大湖新鮮直送的草莓、瑞士進口動物鮮奶油和北海道產的奶霜，製作成草莓鮮奶酪，淋上自製覆盆子莓果醬，滋味酸甜又帶有綜合莓果香；還有草莓麵包與三明治，草莓泡芙、千層派、蛋糕和生乳捲，及最熱銷草莓爽，都霸氣的擠上香醇卡士達鮮奶油和滿滿草莓，每一口咬下，濃醇不甜膩的鮮奶油綿密口感，和清爽草莓滋味在口中完美融合。

陳季禾說，從小跟大哥兩人都在烤爐邊幫忙，每逢年節如農曆年、中秋節前夕，常忙到歪腰，長大後讀書都選擇到北部，就想離糕餅麵包離得越遠越好。父母也很開明從未要求繼承家業，從小就愛吃甜點的他，念的是理工科系，退伍後卻決定回家從頭開始，一頭栽入麵粉世界。

陳季禾說，因小時候打下的基礎、很快上手，父母雖都抱著大力支持的立場，但跟父親在許多經營理念上卻難免衝突，只能靠不斷溝通，讓時間與成果慢慢證明。

第一年推出草莓季時，因尚未找定通路，只能就近跟水果攤商購買，品質、價格都不穩定，去年終於找到固定的供應商，新鮮優質草莓打出口碑熱銷、迅速打開市場；光草莓爽宅配訂單應接不暇，單筆就有50多盒。

有了信心，更陸續推出夏日芒果季、秋天檸檬季等季節限定甜品，成功帶動買氣，讓年輕客群回流。他的積極也終於獲得父親陳啟書肯定，琢磨長達半年的全新官網將在農曆年後上線，為半世紀老店帶來新的面貌。

陳義發烘焙生活館

地址：彰化縣溪湖鎮員鹿路三段28號

電話：04-8810648

營業時間：0800至2300，全年無休

價格：草莓爽、千層派每個250元。草莓系列甜點每個35元至60元。

(中時 )

遊樂園大走夢幻泡泡風！春節連假… 恆春季節限定草莓糕點 多層次口…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。