溪湖老字號糕餅店 陳義發推草莓季酸甜幸福味

2019年01月29日 11:08 中時 謝瓊雲

彰化溪湖陳義發糕餅行已經營53年，是在地老字號糕餅鋪。（謝瓊雲攝）

陳季禾大學、研究所學的是電機和光電，從小在烤爐旁幫忙、忙到怕的他，退伍後卻毅然決然投入甜點麵包烘焙的世界，一切從頭開始，少時打下的基礎讓他很快上手。（謝瓊雲攝）

草莓千層派，是店內草莓季的熱銷商品之一。（謝瓊雲攝）

最有人氣的草莓爽和草莓千層派，是店內草莓季的熱銷商品，連團購宅配都超熱賣，擺上滿滿大湖直送新鮮草莓，每個250元。（謝瓊雲攝）

超霸氣的草莓泡芙，每天新鮮出爐，一個只要40元。（謝瓊雲攝）

草莓三明治、還有加入一層自製覆盆子莓果泥的草莓鮮奶酪。（謝瓊雲攝）

連波士頓派也要應景的來點新鮮草莓夾心。（謝瓊雲攝）

溪湖陳義發糕餅店開業53年，是在地人最熟悉的老字號糕餅麵包店，6年前第三代陳季禾退伍返家接手作麵包，在傳承中試圖創新，3年前推出「草莓季」，讓人走進店裡就被滿滿的草莓包圍，酸甜滋味成功吸引年輕女性上班族與親子來消費，連宅配團購也業績看俏。

冬季限定的草莓季從12月下旬開鑼，採用苗栗大湖新鮮直送的草莓、瑞士進口動物鮮奶油和北海道產的奶霜，製作成草莓鮮奶酪，淋上自製覆盆子莓果醬，滋味酸甜又帶有綜合莓果香；還有草莓麵包與三明治，草莓泡芙、千層派、蛋糕和生乳捲，及最熱銷草莓爽，都霸氣的擠上香醇卡士達鮮奶油和滿滿草莓，每一口咬下，濃醇不甜膩的鮮奶油綿密口感，和清爽草莓滋味在口中完美融合。

陳季禾說，從小跟大哥兩人都在烤爐邊幫忙，每逢年節如農曆年、中秋節前夕，常忙到歪腰，長大後讀書都選擇到北部，就想離糕餅麵包離得越遠越好。父母也很開明從未要求繼承家業，從小就愛吃甜點的他，念的是理工科系，退伍後卻決定回家從頭開始，一頭栽入麵粉世界。

陳季禾說，因小時候打下的基礎、很快上手，父母雖都抱著大力支持的立場，但跟父親在許多經營理念上卻難免衝突，只能靠不斷溝通，讓時間與成果慢慢證明。

第一年推出草莓季時，因尚未找定通路，只能就近跟水果攤商購買，品質、價格都不穩定，去年終於找到固定的供應商，新鮮優質草莓打出口碑熱銷、迅速打開市場；光草莓爽宅配訂單應接不暇，單筆就有50多盒。

有了信心，更陸續推出夏日芒果季、秋天檸檬季等季節限定甜品，成功帶動買氣，讓年輕客群回流。他的積極也終於獲得父親陳啟書肯定，琢磨長達半年的全新官網將在農曆年後上線，為半世紀老店帶來新的面貌。

陳義發烘焙生活館

地址：彰化縣溪湖鎮員鹿路三段28號

電話：04-8810648

營業時間：0800至2300，全年無休

價格：草莓爽、千層派每個250元。草莓系列甜點每個35元至60元。

(中時 )