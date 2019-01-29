百年櫸木變座椅，林後四林森林園區添大型藝術

2019年01月29日 03:10 中時 潘建志

屏東林管處在林後四林平地森林園區打造4座新大型裝置藝術，邀請4名原住民藝術家，以枯死木及疏伐木進行創作。其中「春風化雨」是以園區內因褐根病枯死的大櫸木創作，讓遊客能坐著休憩，欣賞園區美景並感受木頭的溫度。

八八風災時，1棵位於楠梓仙溪河畔的125歲大櫸木，因風災道路搶修被迫離開原生地，移植到林後四林園區。移居異地後大櫸木好不容易發出新芽，園區開幕前也邀請遊客一起為它祈福，但仍不敵褐根病的摧殘死亡。

藝術家塗南峰將死亡的大櫸木打造為9公尺長的休憩座椅，椅背裝飾了代表勇氣及堅毅的勇士之刀，象徵著大櫸木即使失去生命，也能以不同形式永存於世界，提供疲憊的遊客休憩之所。

羅秀妺的「請坐」在森林裡搭建了排灣族傳統的石板椅，也是遊客的歇憩站，她說，作品有圍火爐的意象，生火是森林裡團聚與傳遞的方式，作品希望讓人跟土地及環境對話，人也是森林的一部份，可以來這休息及尋求溫暖。

羅明光的「森林的溫柔」創作1隻木造大手及原住民人偶，象徵森林之王的大手會溫柔地對待親近它的人，讓我們感受土地的智慧。峨塞・達給伐歷的「長長久久」讓木造新芽從彩色石頭上長出，象徵森林帶來綠意，清淨了空氣及水源。

過年期間林後四林園區提供每日2梯次志工解說服務，及每日2梯次，限量20名的森林燭台DIY，歡迎大家一起到園區走春，親近大自然。

(中時 )