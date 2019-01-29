百年櫸木變座椅，林後四林森林園區添大型藝術

屏東林管處在林後四林平地森林園區打造4座新大型裝置藝術，以楠梓仙溪河畔大櫸木創作的「春風化雨」，能讓遊客坐著休憩，感受木頭的溫度。（潘建志攝）

友善列印
中時

屏東林管處在林後四林平地森林園區打造4座新大型裝置藝術，邀請4名原住民藝術家，以枯死木及疏伐木進行創作。其中「春風化雨」是以園區內因褐根病枯死的大櫸木創作，讓遊客能坐著休憩，欣賞園區美景並感受木頭的溫度。

八八風災時，1棵位於楠梓仙溪河畔的125歲大櫸木，因風災道路搶修被迫離開原生地，移植到林後四林園區。移居異地後大櫸木好不容易發出新芽，園區開幕前也邀請遊客一起為它祈福，但仍不敵褐根病的摧殘死亡。

藝術家塗南峰將死亡的大櫸木打造為9公尺長的休憩座椅，椅背裝飾了代表勇氣及堅毅的勇士之刀，象徵著大櫸木即使失去生命，也能以不同形式永存於世界，提供疲憊的遊客休憩之所。

羅秀妺的「請坐」在森林裡搭建了排灣族傳統的石板椅，也是遊客的歇憩站，她說，作品有圍火爐的意象，生火是森林裡團聚與傳遞的方式，作品希望讓人跟土地及環境對話，人也是森林的一部份，可以來這休息及尋求溫暖。

羅明光的「森林的溫柔」創作1隻木造大手及原住民人偶，象徵森林之王的大手會溫柔地對待親近它的人，讓我們感受土地的智慧。峨塞・達給伐歷的「長長久久」讓木造新芽從彩色石頭上長出，象徵森林帶來綠意，清淨了空氣及水源。

過年期間林後四林園區提供每日2梯次志工解說服務，及每日2梯次，限量20名的森林燭台DIY，歡迎大家一起到園區走春，親近大自然。

(中時 )

台北首間「金礦咖啡」倒店了 業… 好市多雷物有哪些？網友大盤點……

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。