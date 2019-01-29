恆春季節限定草莓糕點 多層次口感讓人驚豔

2019年01月29日 07:17 中時 潘建志

恆春瑪力手感烘焙坊的草莓起司蛋糕，可同時享有草莓酸味、果醬甜味、巧克力苦味，又帶有起司濃濃乳香及草莓香，豐富的味道及口感層次讓人驚豔。（潘建志攝）

恆春瑪力手感烘焙坊的草莓塔使用較液體的奶品製作，吃起來比較像優格，口感滑順，搭配草莓可同時享用兩種風味。（潘建志攝）

屏東縣恆春鎮瑪力手感烘焙坊現正販售季期限定的草莓塔、草莓慕斯、草莓起司蛋糕，以恆春種植的草莓製作。和其他地方草莓相比，恆春草莓較小顆口味也較酸，製成草莓糕點口感甜中帶酸，風味絕佳。恆春草莓採收期快結束，想嘗鮮的朋友要把握。

墾丁莓洋洋觀光果園老闆尤俊景4年多前回到故鄉恆春，以高架種植草莓，被人嘲笑在熱帶地方種溫帶水果，後來克服困難種植成功。瑪力的老闆娘張嘉芬為了支持在地小農，每到草莓季一定選購尤俊景的草莓製作糕點或冰淇淋。

張嘉芬說，恆春草莓口味較酸，香氣卻很足，做成糕點更添風味。為了要平衡酸味，他製作的草莓果醬會多加一點糖，搭配草莓相得益彰。

像草莓起司蛋糕是以舖滿巧克力餅乾碎片的派皮為基底，再一層層舖上起司及草莓果醬，最後放上恆春草莓。一口吃下同時享有草莓酸味、果醬甜味及巧克力苦味，又帶有起司濃濃乳香味及草莓香味，豐富的味道及口感層次讓人驚豔。

草莓塔所使用的是較液體的奶品製作，吃起來比較像優格，口感比較滑順，搭配草莓可同時享用兩種風味；草莓慕斯吃起來的口感則介於優格和起司之間，適合喜歡重奶味的消費者。

張嘉芬說，恆春草莓產期約在11月底到1月底，產量也不多，農曆年前大概就採收完了。最近她和女兒到果園摘最後一批，挑了1個小時只摘到1小籃；目前這一批草莓產品都還是使用恆春草莓，用罄後將使用大湖草莓。

瑪力手感烘焙坊

地址：屏東縣恆春鎮南門路46號

電話：08-889-9525

營業時間：上午9點半到晚上9點

公休日：無特定公休

價錢：草莓塔45元、草莓慕斯60元、8吋草莓起司蛋糕980元

(中時 )