影》國道殺妻男曾倒車撞妻 岳母憤怒：法官一定要押

2019年01月29日 00:40 中時電子報 柯毓庭

國道10號高雄燕巢路段28日傳出丈夫持刀刺妻事件，51歲的劉姓男子因與妻子發生爭執，涉嫌持水果刀、鐵條刺殺妻子，劉妻跳車求救後，還反遭劉男倒車撞飛，劉原本欲2度衝撞，幸劉妻趕緊躲往旁邊護欄。劉妻母親聽聞此事後，怒控劉男已有多次家暴記錄，並要求法官羈押他。

男國道當兒面砍妻4刀 妻浴血跳車逃命

據《聯合報》報導，劉男是水泥工，劉妻則從事美容美髮業，晚上還兼差當乩童，2人有一對4歲、2歲姐弟，劉男則曾有2度報案家暴，但未申請保護令，警方此次將協助申請法院核發保護令。

警方調查，劉男砍傷妻子後，妻子為求保命跳車，劉男竟倒車撞倒她，接著又欲再撞她一次，所幸劉妻迅速躲往護欄旁，劉男擦過護欄後才開走，載著兒子前往旗山分局投案。

劉妻母親表示，2人是經朋友介紹認識，都各有過一段婚姻。劉男1年前中風後便無法工作，性格也因此變得自卑，常要求妻子陪伴，若妻子不在就會生氣，更會動手打人。

劉妻母親指出，28日劉要求老婆陪他前往金獅湖附近的私人診所，抵達後劉男又不進去，並在返程時改口要回六龜老家，劉妻以客人還有預約美髮拒絕，劉竟直接拿出水果刀刺向妻子。劉妻母親憤怒表示劉男一定有預謀，盼法官羈押劉男。

劉妻身中7刀，且送醫時背部還插了一根鐵條，所幸經治療後無生命危險；劉男則於投案進行筆錄時突然昏厥，現仍在醫院觀察中，警方將於劉男狀況穩定後，進行訊問以釐清案情。

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(中時電子報)