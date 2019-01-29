好市多雷物有哪些？網友大盤點…驚見爆紅商品

2019年01月29日 00:57 中時電子報 林郁庭

許多人喜歡逛大賣場好市多，網路社團裡也常有網友分享超夯爆紅瘋搶商品，不過，日前有網友在PTT發文詢問，除了推薦的商品之外，他更是好奇想知道好市多究竟有哪些商品是「雷物」？PO文一出立刻引起許多人熱烈討論自己心中的排行榜。

原PO在 PTT 發文提到，記得自己第一次去好市多購物，因為不知道要買些什麼，最後只買了美生菜回家，之後上網搜尋，才查到一些推薦商品，「不過除了推薦的，我比較想知道雷物有哪些？」希望大家能分享自己遇到的好市多雷物（意指爛或負面形容到了極點而使人驚詫懾服）。

PO文一出引發網友們踴躍討論自己的購物經驗，有人說食物「栗子啦！買回家超難剝」、「高麗菜，韓國的，硬到切不下去」、「坦白說之前紅過一陣子的草莓蛋糕蠻雷的，吃過外面賣的草莓蛋糕／生乳酪，就不會想買這個了」、「水餃好雷」。

也有網友點名部分日用品是雷物，「J牌洗碗精，臭！用沒幾天菜瓜布跟排水孔都發出怪味」、「濕紙巾，擦拭時還有泡泡」、「鹼性電池」、「洗碗的厚手套 裡面會起屑 超噁心」、「一堆小牌爛牌」、「電熱披肩，披在身上根本沒感覺...」。

不過也有網友出面為好市多說話，「好不好吃這種東西本來就是很主觀」、「你co黑喔」、「好市多再怎麼雷都比其他量販店好」、「不適合你，不必勉強」。

(中時電子報)