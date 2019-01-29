美專家：台灣購買導彈垂直發射器根本是浪費錢

2019年01月29日 00:58 中時電子報 盧伯華

MK41垂直導彈發射器

台灣的海軍最近獲得了2套MK41垂直導彈發射器，這是海軍推動的導彈升級案的一部份，期望可以藉此提高戰艦的火力。不過美國媒體引述專家的分析認為，台灣將寶貴的軍事資源投入到像MK41等武器系統中，實非明智的選擇，而且會犯下極大錯誤。

美媒《國家利益》指出，台灣媒體曾報導中科院研發海軍新一代戰鬥系統「迅聯專案」，並向美商購入2套MK41垂直發射系統已運抵高雄，中科院將會在今年內進行與「迅聯系統」聯結，與陸上「海弓三」艦射飛彈測試，最後再進行海上作戰測評。

《國家利益》網站指出，中華民國艦隊擁有至少14艘可與MK41兼容的戰艦，包括4艘基隆級紀德艦。1990年代，美國也曾將導彈垂直發射安裝在與紀德艦類似的斯普魯恩斯(Spruance)級驅逐艦上。

美軍神盾艦以垂直導彈發射器發射SM-6導彈瞬間。（圖／美國海軍）

現在中華民國海軍還有10艘與美國派里級護衛艦相近的成功級護衛艦，派里級在美國時沒有安裝過垂直發射器，但澳大利亞海軍曾改造3艘派里級以安裝MK41系統。而如果美國和澳大利亞的經驗可以當作參考，台灣的驅逐艦應該每艘可以安裝61個發射筒，護衛艦則能容納8個。垂直導彈發射器搭配迅聯系統，可以讓台灣海軍快速攻擊遠程飛機和導彈。

不過，美國海軍戰爭學院教授詹姆斯．霍姆斯(James Holmes)認為，中共海軍對比台灣海軍具有絕對性的優勢，即使台灣海軍在艦艇進行大規模火力升級，也都是一項錯誤的投資。

霍姆斯在他發表的文章中寫道，冷戰期間，台灣海軍和空軍可以主控台灣周邊的海域和天空。當時中華民國的船艦和戰機的數量雖然比大陸使用較差裝備的共軍少，但是台灣軍隊的裝備較好，海空軍的技術訓練比共軍優異。

他說，數十年來台灣部隊與美國方密切合作，有共同的指揮系統，但是台灣的海空軍根深蒂固的軍隊文化幾乎沒什麼改變。現在中國大陸經濟快速成長，外交和軍事力量驟增，中共海軍有數十艘裝置自製垂直發射器的大型戰艦，而台灣則剛開始在幾艘舊船上加裝垂直發射器。

兩岸這種不平衡的狀況從美國與中國大陸建交後就已產生，而今經過現代化的共軍不只有足夠的裝備與技術，更有充足的信心。兩岸的技術差距已大幅縮小，而這個差距很容易被數量彌平，甚至共軍的許多新技術還能佔據絕對優勢。

霍姆斯認為，台灣海不應該把資源投入到與大陸相較之下數量極少的大型戰艦上，而應該往小型化發展。像現在已經開始採購的小型隱形巡邏艇，不是用來在海上與共軍艦隊對戰，而是用於阻擋中共海軍進入鄰近水域。這種裝備台灣自製反艦導彈的小巡邏艇，反而能讓入侵共軍吃盡苦頭。但是台灣海軍只採購了十幾艘這種艦艇，數量上還不足以蜂群戰術擊垮入侵共軍。與此同時，台灣竟還維持一支以驅逐艦、護衛艦和兩棲戰艦組成的傳統艦隊，準備在海上與對手交戰或向外海投射火力。

霍姆斯總結說，中華民國的戰鬥艦隊明顯地與東亞的戰術和作戰環境脫節，它消耗了原本可以用於阻卻共軍艦隊的資源。在這些艦船上加裝導彈垂直發射器，對中國龐大的海軍艦隊實在產生不了什麼影響，這種做法讓台灣海上戰略顯得太過落伍了。

(中時電子報)