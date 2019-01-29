人妻罹怪病性愛像吸毒 聽到挑逗言語就找人嘿咻

2019年01月29日 02:53 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

「性愛像吸毒會上癮」？北部地區一名人妻就罹患了這樣的一種怪病，只要聽到男人挑逗性的言語，就會慾火焚身投懷送抱，即便對方是剛認識的男人，也是失去理智如蕩婦般跟他上床性愛。

後來，這名人妻認識一名男網友，男子知悉人妻罹患此怪病，所以在每次相約見面時，就會用極盡挑逗的性愛語言和動作，致使人妻失控與他滾床享受魚水之歡。人妻對自己的行為非常苦惱，但是又無法自拔，於是具狀控訴這名「乘人之危」的男網友乘機性交罪。

據檢方調查，這名人妻曾因罹患精神疾病而入院治療，被診斷出患有「非特定性雙極性情感精神病」，發病時身體會出現兩極化的情緒反應，一下子躁狂，一下又憂鬱，然而更讓她苦惱的是，她每當聽到與性有關的訊息時，就開始焦躁起來，不自覺想與人做愛，但是瘋狂性愛之後，又陷入沮喪的低潮，不知自己為何會宛若蕩婦。

自從她認識了一名男網友，對方得知她罹患這種做愛妄想的疾病，便針對此弱點密集約砲，發生多次性關係。《蘋果》新聞報導，人妻後來決定指控這名男子明知她罹患情感性精神病，且對於有關性方面的訊息會無法克制衝動，還故意傳訊息給她「做愛跟吸毒一樣，妳會上癮」、「有先生更好，更刺激，更好玩」，她見到這個簡訊，根本無法自拔。

人妻罹患怪病，聽到挑逗言語就想找人嘿咻。（示意圖／達志影像/Shutterstock）

該男到案後承認與人妻發生性關係，但否認乘人之危，辯稱他並不知道對方有罹患精神疾病，對方也從來沒有告訴他在性方面有這種精神上的疾病。台北地檢署認定被告男不知女子有此疾病，全案不起訴。

(中時電子報)