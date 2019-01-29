北台灣農村遊！石砌梯田倒影美景透光影！嘗小蔣最愛棗泥酥

2019年01月29日 05:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

優美山嵐、雲霧繚繞，石砌梯田，山水倒影，如人間仙境般的美照近來常出現在網友IG打卡，這並非在國外，而是在新北市石門區的嵩山社區。多在都市生活的我們可曾體會過插秧、種稻揮汗如雨的農作，更遑論自己動手製作米苔目。當大口吃農家菜時，超萌小貓來作伴！來北台灣的三芝除有特色海景咖啡廳，這裡也有家有50餘年經驗郭師傅所開設的糕餅店，可嚐到蔣經國總統喜愛吃「棗泥核桃酥」呢！

●嵩山社區農村遊！石砌梯田拍水影、手製米苔目品樂活

鋤禾日當午，汗滴禾下土！農村小旅賞梯田、大吸芬多精！詩情畫意就在這！位於新北市石門區尖山湖間的崧山社區，這裡近來成為IG打卡熱門景點，石砌梯田、彎曲水道、百日草等，是親子遊踏青好去處。這裡的石砌梯田，四季有不同景致，在未插秧前，水影隨光影錯落，交織群山矗立與雲霧如仙境。當稻子豐收時，層層翠綠或鮮黃隨風搖曳，襯托藍天白雲，如大自然的水彩畫繽紛無限。

石門嵩山社區擁有得天獨厚的地理環境，先民就利用陽明山火山岩石砌成田，成為全台唯一的石砌梯田。

石門嵩山社區擁有得天獨厚的地理環境，先民就利用陽明山火山岩石砌成田，成為全台唯一的石砌梯田。在這能感受古樸農村氛圍，一邊聽著蟲鳴鳥叫，欣賞嵩梯田以傳統工法將塊石循著排列出美麗幾何圖案，遊覽農村與山間初秋閒適景色，並選購當地種植的黑米、空心菜、匏瓜、南瓜等農產品！

石門崧山社區推出小旅行，提供道地農家菜讓遊客享用。

社區也推出一日農村小旅遊，有豐富導覽、手做作米苔目或草仔粿等課程，能在此品嚐澎湃農家菜，魚肉鮮蝦應有盡有！在大啖美味時，不時還有超可愛貓咪來撒嬌。社區行程告一段落後，附近有青山瀑布、尖山湖步道、土地公嶺步道等，農村樂活之旅就是那麼精彩好玩！

「凱連莊」由有50餘年經驗的郭俊宏老師傅和妻子共同經營，其手工原味蛋塔吃得到滑嫩蛋香。

●熱情老師傅手製糕點！嘗小蔣總統、蔣夫人喜愛點心

體驗農作後，不免有些累了！這時來杯香醇咖啡、搭配點心的下午茶最能抒解旅人疲憊！在淡金公路一段大馬路上，有家在地人喜愛的糕餅店「凱連莊」。這是由有50餘年經驗的郭俊宏老師傅和妻子共同經營。外觀樸質有保留古早味，一進入店內就能聞到濃濃烘焙香。

郭師傅曾在台北大直七海官邸附近開店，他笑說，已故的蔣經國總統和蔣宋美齡夫人可是「甜食控」！蔣經國常吃他製作的「棗泥核桃酥」，選用自然甜帶有清香的黑棗做原料，加上爽脆核桃，獨一無二口感讓你「棗」到幸福。

蔣宋美齡夫人喜愛的甜點則是「冰心棗泥綠豆糕」，細滑綠豆糕裡散發棗泥芳香，常溫搭咖啡好愜意，冰了吃更是透心涼。在此也能品嚐手工原味蛋塔，熱呼呼如蒸蛋，涼了也香Q，而土鳳梨酥則吃得到牽絲的在地原味。

●北台灣好好玩！農作、美景、溫泉都精彩

今年春節有9天連假，相揪好友來趟北台灣之旅吧！喜愛農家之旅的也能來位在陽明山與金山之間的「高厝聚落」，這和崧山社區擁有不同的農田景致，水田倒映層層山巒，竹林隨風搖曳，風中飄揚泥土芬芳，在此也能體驗插秧、下田耕種等農作體驗。

另北海岸東北角依山傍海、灣岬羅列，有嶙峋奇岩聳崖、巨觀海蝕地形、細柔金色沙灘，以及繽紛海洋生態。近年來又積極開發當地觀光，欣賞女王頭、走完魚路古道後，還能到金山逛老街，泡北台灣唯一海底溫泉，品嚐金山地瓜、萬里蟹等！一個人的旅行很自在，多人的旅行也精彩，北台灣！Let's Go！

(中時電子報)