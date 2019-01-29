01／29三大報頭版要聞

2019年01月29日 07:17 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

環團昨（28）公布2018年臭氧年報，強調高屏是PM2.5的重災區之外，一年有近1/3天數臭氧超標，潮洲、林園、埔里及新店、古亭都入榜單，臭氧汙染不容小覷。會中環團及立委呼籲行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁，應讓高雄興達電提前除役，才是春節給民眾最大的紅包。

大陸國家主席習近平拋出「習五條」，要探索兩制台灣方案，有香港「民主之父」之稱的李柱銘表示，他是中國人，當然希望兩岸能夠統一，但要避免使用武力。他呼籲，大陸跟台灣要先有溝通，進一步建立互信，「如果有互信，那就沒有什麼事情不能談」；有溝通，雙方就能用行動修補裂痕，「一國兩制」並非不可能。

新北、彰化、台南與金門4席立委補選預計3月16日進行，民進黨主席卓榮泰昨強調，民進黨的目標是「保2搶1」，為搶下彰化，他考慮3月1日後長時間進駐彰化，至於新北市的余天有很好的選舉優勢跟經驗，「情況很正面」。

高雄市長韓國瑜昨表示，去年九合一大選時備感艱難，台南市議員謝龍介幫他站台，這回謝龍介投入立委補選，他一定會去看謝龍介，人跟人是感情的動物，之前謝龍介幫了他很多忙，他將為謝龍介輔選。

◎旺報

大陸國家主席習近平拋出「習五條」，要探索兩制台灣方案，有香港民主之父之稱的李柱銘表示，他是中國人，完全支持一國兩制，當然希望兩岸能夠統一，但要避免使用武力。他呼籲，大陸跟台灣要先有溝通，進一步建立互信，「如果有互信，那就沒有什麼事情不能談」；有溝通，雙方就能用行動修補裂痕，「一國兩制」並非不可能。

目前為香港最資深的資深大律師李柱銘，長期關注大陸人權，堅守香港民主價值並胸懷大陸，認為港人應主動影響大陸。在香港的自決派冒出後，這些有大中華情懷的香港老民主派，反而成為被批判對象，這些當年替維護香港「兩制」立下不少汗馬功勞的老民主派，仍苦口婆心，盼香港年輕一輩應抓住自己是中國人立場，影響大陸，改善兩制，香港才有前途。

針對香港民主之父李柱銘來台演說的言論，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深表示，歡迎李表達支持中國統一、反對港獨與支持「一國兩制」的言論；而對於「一國兩制」的看法還需實事求是，陸方在香港基本上履行「一國兩制」承諾，但在具體執行的過程中或多或少出現了一些問題，必須實事求是分析，沒有做好的部分可再討論與逐步完善，但不能因5%部分沒做好，就去否定95%做好的。

中美貿易磋商即將迎來新一回合，兩國代表30至31日將於華盛頓進行談判，大陸商務部副部長王受文、財政部副部長廖岷、人民銀行行長易綱28日抵美為會談做準備。外媒報導稱，雙方將討論陸方購買美國大豆的數量、聚焦北京補貼國企等議題。並指華府有人傾向用「北韓模式」，在大陸改變補貼國企政策前都不會撤銷關稅。

◎工商時報

感染電腦病毒事件不到半年，晶圓代工龍頭又出包了。台積電位於南科的12吋晶圓廠Fab 14B廠傳出因化學品出現問題，導致晶圓良率明顯下降及影響晶片可靠性，聯發科、海思、輝達、超微等客戶都受影響。

無畏封關長假壓力，台股持續驚驚漲，28日更一舉站上萬點大關，收10,013.33點，上漲43.72點，也是暌違近兩個月重登萬點，櫃買指數日K線更拉出連四紅，收129.67點，上揚0.53點。投資專家認為，摩台期29日結算及長假賣壓無礙紅包行情，狗年封關有望站穩萬點，金豬年開紅盤行情可期。

國發會28日發布去（2018）年12月景氣燈號指出，在外貿、生產及銷售表現疲弱下，景氣亮出33個月以來首顆藍燈，領先指標更跌破長期趨勢，連7個月下滑，顯示景氣有走緩現象。對此政府將審慎面對，加強內需，以維繫經濟成長。

大陸中央為了防範化解重大風險，元月份以極為驚人的規模灌注金融市場充沛的流動性，確保銀行體系、地方政府、以及民營企業能夠安度農曆年關，甚至準備好今年上半年所需要的營運資金；中國人民銀行在元月25日落實調降存款準備率的政策，連同元月14日至今的公開市場操作，總共釋放的資金已經超過人民幣3兆元。

(中時電子報)