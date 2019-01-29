董思齊駐韓喊卡 沈富雄曝關鍵：政府無能 難以置信

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

外交部原規劃台灣智庫國際事務部主任董思齊接任駐韓副代表，但傳出受到「口譯哥」事件影響，總統府發布人令後半天隨即撤下。對此，前民進黨立委沈富雄直言，這件事情再度證明民進黨政府，尤其是蔡英文主導下的政府不會治國。他也點出該事件的關鍵點，直言政府的無能令人難以置信。

外傳外交部原已規劃台灣智庫國際事務部主任董思齊擔任駐韓國代表處政務副代表，因口譯哥事件臨時喊卡。外交部證實，該案經外交部涉韓事務人力的全盤考量，及與董深入討論後，同意撤銷其人事派令。

對此，沈富雄在政論節目《少康戰情室》上指出，這件事情再度證明民進黨政府，尤其是蔡英文主導下，這個政府不會治國。沈富雄說民進黨大敗以後，本來新內閣有整軍完成、清理戰場，讓大家感覺到民進黨真厲害，很快它就會再回來。但沈說這樣的做法老百姓早就看破。

沈富雄認為，董思齊、口譯哥有共同的特色，包括年紀輕、資歷不夠且沒有經過國考就要跳到副代表的層次，而最後口譯哥還是總統把他駁回的。沈認為是外交部長吳釗燮要負起最大責任。

不過沈富雄說損失最大的是總統府的威信。他說從來沒有看過說一個總統的派令沒有幾個小時就撤回了，若是受到口譯哥影響，沈認為，口譯哥在社會上有這種負面的討論，已經不是幾天的事，為什麼他的影響效果要影響到外交部的思維。他說不需要拉長那麼大的時間，而且中間要這麼長的時間才能夠打煞車，「這裡頭這個鬆了」。沈說時間的拖延令人難以置信，而且影響到總統的威信，這個也是不可原諒。他直言，這個政府的無能令人難以置信。

(中時電子報)

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