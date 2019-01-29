沈智慧奪下中台灣？他改一字稱藍綠戰況再升級！

2019年01月29日 08:09 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台中立委補選，國民黨老將沈智慧贏得選戰。對此，國民黨台中市黨部陳明振表示，沈勝選代表藍軍已經回歸。然而就算沈智慧奪下中台灣，不代表2020國民黨就能贏得勝選。2020不再是決戰中台灣，而是決戰全台灣。國民黨要贏得2020有兩前提，一是執政不能背離民心，二是要嚴防民進黨奧步。

台中市第5選區（北、北屯區）立委補選，被視為龍燕之爭延長賽，開票結果藍營沈智慧以4萬9230票，擊敗綠營王義川的3萬2903票，睽違11年重返立法院的沈智慧說她「成功接棒盧秀燕」，盧秀燕再下一城。

對於沈智慧的勝選，據港媒《中評網》報導，陳明振表示，這次台中立委補選，藍軍擔心綠軍反撲，因此全力動員，得到最終勝選，可以說台中藍營基本盤確實已經歸隊。

不過，陳民振認為，雖然沈智慧拿下台中，也為2020總統大選鞏固藍軍在中台灣的勢力，但是2020大選已不是決戰中台灣，而是決戰整個台灣。從高雄市長韓國瑜帶起的韓流襲捲全台後，現在全台北中東南都是主戰場，但韓流能不能延續到2020，最主要還是要看藍軍團不團結，施政不能背離民意，這是國民黨2020大選，重回執政的基礎。

另一方面，陳民振也擔心民進黨很會用奧步，因為民進黨非常會選舉，會抹黑、抹紅，所以國民黨不能掉以輕心。

至於國民黨2020總統大選候選人議題上，陳民振認為國民黨的總統候選人要透過公正公平公開的機制產生，這樣才能翻轉台灣，重新執政。

陳明振，東海大學公共行政研究所結業，現任國民黨台中市黨部主委，曾任國民黨彰化縣黨部主委、嘉義縣黨部主委、雲林縣黨部主委、宜蘭縣黨部執行長及省議會黨團辦公室副主任。父親為前嘉義縣長陳嘉雄。

(中時電子報)