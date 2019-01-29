春節防宵小！ 中市警宣導「防搶、防竊」

2019年01月29日 08:57 中時 陳世宗

因鑑於春節前後現金交易熱絡之金融機構、金銀樓業、當鋪業、大型宮廟、彩劵行等財物匯集處所易遭歹徒覬覦而發生強盜、搶奪或竊（扒）盜等犯罪案件，影響社會治安甚鉅；台中市警局第六分局分局長陳武康近日為預防犯罪宣導積極走訪轄內金銀樓業者、彩劵行及大型宮廟-武德武兌宮。

警方指出，本次宣導內容，主要是業者平日應落實對營業場所的環境安全檢測，除定期實施警鈴測試外，監視系統更應不分時段保持運作正常，與警方建立雙向聯繫及相互支援的管道，以提高自我防衛能力，來降低被害機會。

位在台中市西屯區逢甲商圈內的武德武兌宮香火非常鼎盛，是許多民眾信仰中心，地方信仰寄託之處，第六分局分局長陳武康亦特地前往參拜，誠心祈求治安平穩，讓民眾快樂安心過好年。

警方表示，長達9日的農曆春節假期，民眾若有舉家外出或是大量現金擔心放置身旁易遭宵小覬覦，轄區各派出所均有提供貼心的暫代保管服務。警方於108年加強重要節日安全維護工作期間，除加強各財物匯集處所重點時段巡守外，也呼籲民眾可多利用轉帳方式匯款，如需提領大筆現金時，可申請警方護鈔。

第六分局分局長陳武康表示，年節期間各公司行號、民眾常提領大筆現金，金融機構存放款量將增加，也是歹徒作案的高峰期，警方將全力加強維護財物匯集處所及民眾提、存款安全，讓民眾能平安過年。

(中時 )