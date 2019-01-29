接待攜豬肉客人也要被罰 導遊怒轟：白痴院長 干我屁事

2019年01月29日 08:58 中時電子報 徐秀娥 、影音編輯／ 陳科廷 、影音編輯／

蘇揆下令旅客帶肉品入境導遊連坐罰， 旅行社回應「關我啥事」。(中天新聞提供)

台灣防範非洲豬瘟不分青紅皂白，竟連接待旅行社和導遊也要開罰，真是腦殘到爆！行政院長蘇貞昌昨(28)日表示，有旅客參加旅行團，違規夾帶肉品來台，導遊及旅行社應負擔連帶責任。對此，業者痛批「帶豬肉干業者屁事」，導遊們更群情激憤罵翻，「白痴院長，2020小英確定落選」。

蘇貞昌下令旅客帶肉品入境旅行社也要罰，依照《發展觀光條例》，最高罰金可達15萬元。閣揆搞不清楚狀況，率爾做此決策，旅行業整個大傻眼。

創新旅行社董事長李奇嶽直言，「這關業者屁事」，旅行業者告知旅客不得攜帶豬肉、豬肉製品入台，已善盡管理人責任，但旅客仍要以身試法，業者又能怎樣。

客人攜帶違禁肉品入境，旅行社及導遊都要受罰，導遊群組也整個炸鍋。帶陸團導遊嗆聲，院長及幕僚該好好唸觀光概論，不要導遊和領隊傻傻分不清。也有人大鳴不平，真要搞連坐法，從組團旅行社、出境海關到航空公司、入境海關都要開罰，是不是連接待遊覽車，以後整團客人也要一起受罰？有導遊形容「別人犯法，自己卻要剃光頭」，蘇貞昌推這政令太可笑。

另有導遊怒罵蘇內閣，連機場聰明的米格魯都用靈敏鼻子聞客人的行李，請問扮演接待角色的導遊，拿什麼去嗅聞全團的大行李和隨身行李？「導遊沒有警察權，沒辦法命令旅客開箱子檢查啊」。

網友也紛紛留言痛批，「台灣不僅有恐龍法官，還有恐龍行政院」、「綠色恐怖再起，早晚連同團的旅客都要罰！」、「你不如宣布，有人夾帶毒品，行政院宣導不力， 行政院長要罰！」、「如果有人帶東京流感進台灣，要不要罰？！連安倍一起罰！」、「白痴院長，2020小英確定落選」。

(中時電子報)