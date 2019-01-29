精品搶組網紅天團 6百萬粉絲面前白眼翻不停

2019年01月29日 12:24 中時 陳張眾

亞裔時尚部落客Bryanboy身著印滿GanciniMonogram的單品，於短片中以逗趣手法詮釋一般人對網紅的刻板印象。（SalvatoreFerragamo提供）

德國時尚部落客CaroDaur參與SalvatoreFerragamoGanciniMonogram形象短片演出，背QuiltingGanciniMonogram黑色小牛皮肩背包7萬4900元。（SalvatoreFerragamo提供）

SalvatoreFerragamoGanciniMonogram造型托特包，4萬9900元。（SalvatoreFerragamo提供）

SalvatoreFerragamoGanciniMonogram鴨舌帽，9900元。（SalvatoreFerragamo提供）

SalvatoreFerragamoANSONGanciniMonogram休閒鞋，2萬3500元。（SalvatoreFerragamo提供）

都說精品要主打數位市場，那何不就直接來找網紅組隊？近期積極年輕化的義大利品牌SalvatoreFerragamo，即找來亞裔時尚部落客Bryanboy操刀「導演」專案，並募集包含德國部落客CaroDaur、被稱作「時尚警察」的部落客雙人組DietPrada等人，共同為最新GanciniMonogram系列發聲。

這8組在Instagram上粉絲數總計約6百萬人次的「網紅天團」，於日前發布的短片中發揮戲劇功力，以逗趣的手法詮釋一般人對網紅的刻板印象。「她離婚協議書簽得真好（讓她能這麼多金）」、「我是個網路意見領袖，我應該不需要花錢買東西吧」、「我有3434個粉絲，我是在網路世界裡是個咖」，種種聽來令人翻白眼的對話，配上主角們滿身印著GanciniMonogram雙鉤飾釦圖案的鞋履、手袋，以刻意置入商品般的全新視角，彰顯品牌獨一無二的傳統特色。

SalvatoreFerragamo女裝創意總監PaulAndrew表示：「身為一名設計師，我十分欣賞精緻簡約的Gancini標識散發著的高雅美感，及其外觀造型所展現的誘人魅力。而另一個不容忽視的特點則是它的獨特設計：雙釦環的連結。在設計全新SalvatoreFerragamoGanciniMonogram圖案的過程中，我一直致力於彰顯並提升Gancini的美感。」

具有歷史意義的Gancini標識，靈感來自於Ferragamo總部PalazzoSpiniFeroni大宅側面的栓馬鍛鐵製品，也意味著品牌家族核心的延伸。如今PaulAndrew透過虛實交叉，令復古圖樣重生於帆布材質上，打造出貼合當前Logo風格的托特袋、鴨舌帽等單品，亦欲藉此打入喜愛街頭風格的千禧族群。

(中時 )