免擠1.5坪「劏房」了！最美搬運工相親找到高富帥真愛

2019年01月29日 09:17 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

朱芊佩最後和榮迪申配對成功。(圖／翻攝自東網)

榮迪申父親很欣賞朱芊佩。(圖／翻攝自微博)

榮迪申承諾會給她安穩的生活。(圖／翻攝自東網)

有「港版羅拉」之稱的最美搬運工朱芊佩，日前在綜藝節目分享自身經歷爆紅，擁有不輸港姐的外貌，但卻能扛起90公斤重的貨品，不過雖然月薪能賺到7萬元台幣，卻在香港只能住在「劏房」（面積極小的分租屋），現她上相親節目找到Mr.Right，男方也承諾「不再讓她過苦日子」。

朱芊佩顏值不輸線上女明星，做過不少工作的她，因為厭倦要假面跟人交往，覺得搬運工混在男人堆裡，日子反而輕鬆，所以19歲就開始搬運工生活，長期下來可以扛起90公斤重的貨品，不過月薪1.8萬港幣（約7萬元台幣）的她，卻因為香港物價、房價高，只住得起俗稱「劏房」的1.5坪分租套房，一個月月租就要6500港幣（約2.5萬元台幣），房內還「廚廁合一」，但居民也無可奈何，只能繼續住下去。

近日，她到大陸相親節目，有別搬運工時穿的小背心，這次換上白色連身裙，化好全妝梳好髮型，一出場就被男嘉賓大讚可愛，她也透露自己只談過2次戀愛，這次在節目上配對，她先和男方家人見面，3號榮迪申父親非常欣賞她，認為她的職業受矚目，家人也會感到光彩，並承諾會格外照顧她，榮迪申登場後，也認同父親職業不分貴賤說法，也願意給她安穩的生活，不再讓她過苦日子，朱芊佩最後選了榮迪申，二人相擁後，被男方以「公主抱」的姿勢抱下台，成功找到真愛。

而這名高帥男子榮迪申現35歲，畢業中國傳媒大學，是中國國際廣播電台名主持人，身高186公分，過去他採訪過林志玲、劉謙、黃渤等知名藝人，不僅有學問，家庭背景也好。

(中時電子報)