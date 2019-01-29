討個老婆好過年！府城4大月老讓古城遇見幸福

2019年01月29日 09:30 中時 曹婷婷

「有錢沒錢，討個老婆好過年」，過年將屆，府城4大傳奇月老廟，也成為想求段好姻緣的民眾春節期間最佳去處。台南市民政局長顏振標表示，推薦大家春節期間來府城走春訪月老，探索台南古城歷史景點，尋求月老神力加持，早日覓得幸福。

顏振標表示、府城4大月老位在北區及中西區舊城區，分別是大觀音亭的「闊嘴月老－祈良緣」、祀典大天后宮的「緣粉月老－求搓合」、祀典武廟的「拐杖月老－斬桃花」和重慶寺的「醋矸月老－保復合」，歷史悠久各有擅長，百年流傳堪稱「史詩級」，針對民眾感情問題各司其職，推薦大家春節期間來府城走春訪月老。

北區區長李皇興表示，府城是台灣歷史核心區，北區及中西區都具有豐厚歷史底蘊及廟宇特色，因此特別跨區合作，整合2區過去行銷經驗，邀請大家來府城走春拜月老求得好姻緣、好人緣，一同觀覽巡禮舊城區的古蹟景點，品嘗最在地的美食小吃，讓您終結孤單，迎接新春好運氣。

今年，中西區公所與北區區公所將以4大月老廟之月老文化為合作起點，結合在地店家及婚紗業者共同推出展現傳統婚慶文化之「愛戀古城．遇見幸福」系列活動及傳達「古城人情記憶」的古城節活動，向市民朋友與觀光旅客傳達府城得天獨厚文化生活底蘊，期透過跨區合作，共同發揚2區濃厚歷史人文風情。

中西區區長蕭泰華表示，除了遠近馳名的府城4大月老廟外，中西區與北區地理位置及歷史文化脈絡密不可分，許多珍貴常民生活文化蘊藏其中。

(中時 )