韓冰才說要推爸爸去炸寒單 這議員馬上包場請大家看《寒單》！

高雄市長韓國瑜女兒韓冰。(圖/本報系資料照)

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中時電子報

《寒單》導演黃朝亮為推廣台東炸寒單文化，特邀台東玄武堂於台東、台北、高雄三地舉行炸寒單儀式。前新北市長朱立倫偕妻子出席首映會，高雄市長韓國瑜之女韓冰更在見面會時，才說「想把爸爸推去肉身炸寒單」！新科台北市議員李明賢，馬上包場邀大家一起來挺國片！

導演黃朝亮作品豐碩，曾製作《勇闖美麗島》、《大冒險家》、《世界第一等》、《瀨上剛in台灣》等口碑綜藝節目，也曾製作兼導演電影《夏天協奏曲》，更榮獲第53屆台灣電視金鐘獎戲劇節目獎、戲劇導演獎。在文化部輔導金煞羽而歸後，為《寒單》甚至以電影公司名義貸款、與妻子情商抵押房子達2000萬，築夢踏實的堅毅，令人動容，堪稱國片新希望！

《寒單》初剪即受好評，不僅讓黃朝亮獲妻子諒解，也讓朱立倫帶著妻子高婉倩現身首映會力挺，朱更表示自己曾在台東體驗炸寒單，對導演的表現手法相當期待；並稱讚導演以此作電影題材、預言一定會得獎，呼籲大家支持國片！

人氣超夯的韓冰，也在《寒單》南下高雄見面會時，現身力挺！除盛讚寒單肉身們「好勇敢」，聽聞父親韓國瑜打算為自己「比武招親」，更嬌嗔：「想把他推去肉身炸寒單！」

李明賢更為挺國片不遺餘力！在臉書宣布，包場邀民眾1月30日晚間一起來看《寒單》，做優質國片的後盾！免費索票、發完為止，現場不只提供免費飲料、爆米花，導演黃朝亮也將親自蒞臨與大家互動，讓網友大讚：「正能量爆棚！」「一定要去！」

(中時電子報)

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