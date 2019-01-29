拱陳建仁續任 蘇嘉全：我絕對不可能當副總統

2019年01月29日 10:38 中時 朱真楷

立法院長蘇嘉全稍早接受廣播專訪，被問到2020是否可能與蔡英文總統搭檔參選時，他明確表示，「所有未來的職務有一個不可能的，就是當副總統候選人」；至於理由為何？他解釋，「我絕對不可能當副總統的，因為我跟蔡總統的互補性不強。」

至於蔡英文是否還可能打贏總統大選？蘇嘉全說，蔡英文還是民進黨內最有實力贏的幾個人；尤其，蔡總統是一個能夠實踐承諾的人，就像有人說要捐二分之一薪水，結果也沒做到；對於年金改革，歷任總統也沒人動，但這些都是為了國家長治久安，如果不做國家會完蛋，「蔡英文看起來這麼嬌弱的女子，但他展現比男人還強的意志力」。

蘇嘉全今早接受廣播專訪，對於未來個人的政治發展，做出清楚的表述。首先，主持人詢問，由於民進黨在2020不只總統選情艱困，連國會過半也可能出問題，屆時蘇嘉全若繼續擔任不分區立委，很可能會因為民進黨席次不足而無法續任立法院長，因此，蘇嘉全是否願意繼續被提名為不分區？

蘇嘉全表示，屆時民進黨的不分區提名小組自然會去布局，這部分他都尊重，相信上天自有安排；但民進黨要有決心，現在要趕快從衰敗中提升起來，像是立委選舉就要有拚過半的目標。

主持人立刻追問「那你去區域立委啊？」他說，「我再回頭選區域立委也不太像，不可能了」，且依照現在的狀況，民進黨在立法院有蠻多不分區立委有實力去選區域立委。

當被問到未來是繼續扮演立法院長對民進黨的選舉比較好，還是去擔任副總統比較好？蘇嘉全說，陳建仁副總統做得很好，角色扮演的令人非常敬佩，拿捏也都不錯，「所以我未來的職務有一個不可能，就是當副總統的候選人」。

這是否意味蔡英文邀請當副手也不答應？蘇嘉全說，陳建仁已經做得這麼好，沒有理由(換掉)，但或許也有其他更適合的人也不一定，重點是誰要跟誰配，必須看未來局勢發展，「陳建仁是不錯，賴清德的表現也無庸置疑，誰來當副總統候選人我都樂觀其成，對蔡總統的幫助都會非常大」。

被問到「蔡賴配」是否有可能？蘇嘉全說，應該把副總統人選當成有無限可能，且現在評斷誰來配也要當事人有意願。

當主持人再次追問蘇嘉全「你當不分區立委還是副總統比較好」？蘇嘉全清楚表態說，「我絕對不可能當副總統，因為我跟蔡總統的互補性不強，第一我們都是屏東人；第二，大家都知道這十年來我幫她很多，互相了解，其實我的資源跟蔡總統都重複，所以我覺得要引進其他不同經營方向來人來做互補，對選戰才有幫助」。

對於如何看待蔡英文目前的低民調？蘇嘉全說，當年他到台中市選市長時民調輸對手胡志強30幾趴，但5個月後差點贏了，「所以我覺得民調我們不把它放在心裡」。

(中時 )