聲勢走下坡？柯P打太極：記者題目越來越怪

2019年01月29日 09:59 中時 張潼

歷經去年九合一大選3000多票險勝、立委補選「柯家軍」陳思宇慘敗，外界認為台北市長柯文哲「白色力量」聲勢已經走下坡。對此，柯文哲今早受訪時頻頻打太極，沒有正面回應；對於報載他要先成立基金會，以此作為組黨的第一步，他也說，只想了3秒，有需要才做，沒需要幹什麼做？

有媒體報導，柯文哲私下籌組智囊團，所以3月訪美時也安排到當地智庫拜訪，返國後他將成立基金會，為組黨預作準備。對此，柯文哲今先是表示，他又沒講要成立基金會，為什麼外面要這樣講呢？

但當被追問是否想過要成立基金會，柯文哲坦言，想一想，想3秒就忘掉了；至於為什麼要想、3秒後就否決掉這個做法的理由是什麼，柯一律避重就輕回答，設基金會要幹什麼，台灣社會每天傳來傳去，不曉得在傳什麼，接著他甚至反問提問媒體，每天都不知道怎麼回答這些問題，題目越來越怪，「不是否決掉，是有需要才做，沒需要幹什麼做？」

至於臉書退讚潮，柯文哲則說，也不可能一個產品，或做一件事，人人喊讚，所以就好像股票起起伏伏，這很正常啊，哪有奇怪，不可能人人喊好，也不可能每個都喊打。

是否因陳思宇打選戰期間頻頻質疑對手賄選、國籍問題，讓外界認為白色力量也打負面選戰所致？柯文哲卻仍將炮口對準其他候選人陣營說，錢花太多是事實，為了1年任期花這麼多錢實在奇怪，而所謂負面選戰，「攻擊一方、防守一方，講清楚就好」，強調選舉的問題仍在選舉費用太高，已經常態到不正常變正常，這才是國家麻煩的地方。

但不只網友退讚、聲勢下滑，《美麗島電子報》董事長吳子嘉也公布2020最新民調表示，柯文哲雖33.4％支持度最高，但是他在台北市的支持度16.9％，較1個月前大幅下降，從31.8％掉到16.9％，輸給蔡英文總統與前新北市長朱立倫。

對此，柯文哲也繼續打太極說，又沒說要選總統，有沒有其他比較正常的題目要問？而談到白綠合作、蔡柯配、韓柯配等可能，柯也說，同一黨也不會每件事都合作，所以看議題，只要把人民福祉放在第一，可以合作就合作，哪有問題。

(中時 )