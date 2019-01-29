打臉柯P！游淑慧3數據曝企業退出台北真相

台北市長柯文哲（中）。（資料照片/中央社）

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中時電子報
國民黨台北市議員游淑慧在臉書發文。翻攝游淑慧臉書

著名江浙菜老店永福樓將於過年後關門歇業，國民黨台北市議員游淑慧表示，不是只有永福樓、是連整個東區都撐不住了，台北更需要「公司進的來、生意做的下，台北發大財」。

游淑慧在臉書發文提出4種官方資料印證前述說法。如下:

一、台北市受雇人員報酬：2010年54.16萬、2011年54.73萬、2012年55.32萬、2013年53.15萬、2014年55.6萬、2015年53.25萬、2016年50.14萬、2017年54.3萬。

很悲傷，2016年的受雇人報酬是台北市17年來最低；即便2017年有回升，也還是低於2010年的台北。物價、房價一直漲，但收入薪水變少的台北，生活壓力可想而知。

二、台北市企業營運總部設立家數：2010年82家、2011年101家、2012年79家、2013年82家、2014年91家、2015年90家、2016年83家、2017年80家。

不增反減！從2014年到2017年，4年少了「一成」的企業營運總部。營運總部的日漸減少，除了影響就業機會外，更重要的是代表「不看好」台北，撤出台北以後，他們去哪了呢？

三、台北市研發中心設立家數：2012年65家、2013年67家、2014年72家、2015年54家、2016年45家、2017年46家。也是逐年減少。

研發中心減少的幅度更大，從2012到2017年，足足減少19家、近三成的幅度，早已嚴重了影響台北市的研發及創新能力。

她說，看到這些經濟數據，還會以為只有東區出問題嗎？柯文哲「又要」出訪，這次到以色列，說要考察小國生存之道，她建議，不用東奔西跑了，不是都去過上海、新加坡等許多國際發展中城市了嗎？先找出台北生存之道吧！一市之不治，何以天下為？以色列的生存之道：全民皆兵、隨時備戰、外國勢力介入折衝，這樣的生存之道台灣要嗎？

(中時電子報)

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