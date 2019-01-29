俄稱蘇35羞辱美F18戰機 日F15支援才脫困

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Собственно, не так давно очередное доминирование осуществили наши файтеры на Дальнем Востоке. В этот раз под раздачу попали не только NAVY, но и воздушные силы самообороны Японии. При сопровождении своих "больших" парой Су-35 наши спалили, что к ним летят гости. А незванный гость, сами понимаете... Ведущий группы решил не мять сиськи, а сразу расставить приоритеты перед всеми находящимися в воздухе и, оставив с крайним подопечными своего ведомого, полетел встречать гостей. Один. Первым был наказан F-18, который на фото. Подкрался сзади к паре, застав врасплох ведущего, и, выскочив из под его пуза, встал справа как в сомкнутых порядках. Плотненько, как свой. Сказать, что они охуели от восторга, ничего не сказать. Ах, да! Чуть не забыл - оставляйте "онивсёвиделивсёзналипростонихатели" в комментах. Поржать 😏 Янки, что был в задней кабине Ф-18, достал фотоаппарат с огромной елдой и начал фоткать замечательный Су-35с, в то время как летчик в передней кабине печально упёрся лбом в приборы и на приветственные знаки жестами никак не реагировал. А жест энергичного, многократного похлопывания правой ладонью по кулаку левой руки сверху понятен всем 😀 Пофоткав буржуинов в ответ и передав данные о бортах куда следует, увидел, что подходит ещё пара, на этот раз F-15, потомков самураев. С криком "Банзай!" и эта пара была ознакомлена с тотальным превосходством в маневренных характеристиках нашего флагмана ИА и грустно удалилась в закат делать себе сепуку. Знакомить пришлось ещё две пары F-18 USA NAVY. Итого: четыре пары за сопровождение. Складывалось впечатление, что условный "догфайт" ведётся с транспортом. Слабые попытки сопротивления душились в зародыше. Геноцид и унижение. Всё как положено. В общем, ФБ доволен синегрудыми и объявляет им благодарность. Так держать! Военлёт! Твоя задача - доблестно ебать всё, что ездит, плавает, бегает и летает! 😎 Когда будет нормальное видео с ОК, однозначно наложу на него песню В. Высоцкого "Их восемь, нас двое". З. Ы. Удивительно, но ни Япония, ни США никаких нот протеста не прислало. Моё уважение таким пилотам, хотя я понимаю, что не они пишут. F-18 - тех самых "Hornet ball", которые ролики пилят на YouTube. #bomberchronics
俄羅斯社群網因外傳的照片顯示，蘇-35戰機「羞辱」了美國F/A-18，而引發網民瘋傳與熱議。
據俄羅斯《真理報》（Pravda Report）報導，雙方是1月28日在俄羅斯遠東區上空遭遇。由於兩架俄羅斯蘇-35戰機偵測到4架美軍F-18戰機逼近，因此一名俄羅斯指揮官決定，要蘇-35監視「來客」的行動。
而據《商業內幕》（Business Insider）網報導，一名宣稱代表俄羅機戰機駕駛的消息人士上傳了照片，並說兩架蘇-35尾隨，並「羞辱」了美國F/A-18戰機，直到一架日本F-15戰機現身支援才罷手。不過，消息人士說，這架F-15也被比下去，面子也一樣掛不住。
(中時電子報)