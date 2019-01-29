再掀昔日往事 黃創夏舉馬克吐溫例子諷慘謝長廷！

2019年01月29日 10:18 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

駐日代表謝長廷近日風波不斷，引發外界議論，因此他日前在臉書怒轟「到底多愛我下台？我比較好奇的是，圍剿一位駐外代表帶給大家多大成就感？」對此，資深媒體人黃創夏掀出謝長廷曾說過退出政壇的往事，並拿美國著名作家馬克吐溫（Mark Twain）的例子諷刺。

謝長廷日前曾表示，外傳他跟國安高層溝通不良，所以副代表被換掉；說高層不滿意他，派蔡公使來架空他，這些都是假消息，無中生有。他強調，在假消息激將、羞辱下不會考慮下台。此外，謝長廷27日晚間再度在臉書開砲，並表示「到底多愛我下台？我比較好奇的是，圍剿一位駐外代表帶給大家多大成就感？」

對此，黃創夏昨發文要謝長廷別生氣，不要怒嗆「到底是多愛我下台？」應該要先問自己「到底自己有多愛當官，就是不下台？」他要謝長廷不要忘記，很多人仍然記得當年「退出政壇」的承諾，而且幾乎沒有人會和謝長廷同樣認為是「幽默」！

黃創夏昨下午再度發文，並拿馬克吐溫戒菸調侃自己的名言揶揄謝長廷，馬克吐溫曾說戒菸有什麼困難，他已經戒過無數次了，為自己一再戒不掉菸找台階下。黃創夏則用謝長廷口吻說道：「退出政壇哪裡有什麼困難，我10幾年前就說要退出政壇了」，再次諷刺謝。

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(中時電子報)