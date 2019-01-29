洪金寶坦言靠「忍」字撐婚姻 火爆脾氣只有這3人治得了他！

洪金寶愛妻出名，卻說婚姻之所以持久，靠的是一個「忍」字。(中時資料照片)

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中時電子報

9歲已出道當童星、年輕時以「七小福」大師兄身分及好身手闖出名堂的巨星洪金寶，67歲的他不僅持續拍片，還擴展事業版圖，擔綱動作指導、電影導演甚至編劇，可謂全身心投入影劇產業，而除了事業成功外，洪金寶的婚姻也相當幸福美滿，然他在專訪中卻自爆，婚姻之所以持久，靠的是一個「忍」字，還說自己的火爆脾氣只有三人能收服，那就是太太高麗虹跟兩個孫子。

知名武打影星洪金寶事業、婚姻兩得意，還曾透露每天都會親手做早餐給高麗虹吃，直呼「老婆是娶來疼的」，然他近日接受香港《蘋果》專訪，竟表示婚姻能維持24年，都靠一個「忍」字，理由是每個人並非十全十美，而夫妻間最重要的，「就是能忍耐對方的缺點」，洪金寶自認脾氣火爆，愛說髒話也愛罵人，老婆高麗虹看他這樣，就是忍耐，而他自己也有看不慣老婆的地方，也是選擇忍下來，退一步想想她為何這麼做。

至於最近范冰冰逃稅事件鬧得滿城風雨，也連帶扯出洪金寶跟她之間的情事，外界盛傳他2002年拍攝《特警飛龍》期間，收了范冰冰當乾女兒，接著被爆跟她同居兼送房，雖緋聞遭雙方否認，但他卻曾當著太座的面被問緋聞的事情，讓他大發雷霆，但如今講到跟范爺之間的緋聞，洪金寶以能淡定面對，還開自己玩笑，表示還有緋聞，「只是藏得好，醒目一點就可以，不要有破綻就行」，態度超坦蕩。

(中時電子報)

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